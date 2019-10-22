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«Аквилон Инвест»: Новый дом – новое благоустройство для всех

Новое строительство, особенно внутри существующих кварталов – это всегда проблема. Но ответственный застройщик максимально стремится учесть интересы людей – как будущих новоселов, так жителей окрестных домов.

 

В Северодвинске холдинг «Аквилон Инвест» возводит  четыре жилых комплекса общей площадью около 85 тыс. кв. м. В этом году компания приобрела земельный участок площадью 10,7 тыс. кв. м. в районе улицы Орджоникидзе, между домами №16 и №18. Девелопер не скрывал, что планирует построить здесь жилье. Но у жителей близлежащих домов это вызвало большое беспокойство. Одни обратились к депутату городского совета Северодвинска Светлане Морозовой, которая организовала встречу с представителями застройщика.

- Мы признательны Светлане Анатольевне за организацию встречи. Конечно любая стройка - это всегда ущемление чьих-то интересов. Зайти на новую площадку, не причинив никому неудобств, невозможно. Но мы хотим их минимизировать и стать добрыми соседями с жителями квартала, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

В начале встречи Светлана Морозова подробно рассказала о правовом статусе участка и тех возможностях, которые действующее законодательство предоставляет застройщику.

- Холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок у частной организации и является его законным правообладателем. Действующий генплан города, Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты и нормы позволяют владельцу осуществлять здесь строительство жилья. Но мы хотим в открытом диалоге до начала стройки выяснить все вопросы и учесть интересы жителей расположенных рядом домов, - пояснила Светлана Морозова.

Что касается расположенного на участке здания бывшего детсада «Ладушки», то, как дошкольное учреждение оно не эксплуатируется уже более 20 лет и не является муниципальным. Кроме того, во всех документах оно числится административным зданием.  По итогам предварительного обследования выявлены деформации несущих конструкций, в частности большая трещина на фасаде. Фактически здание является аварийным и подлежит демонтажу. 

- Администрация Северодвинска выдала градостроительный план участка, сейчас в полном соответствии с генеральным планом и действующими Правилами землепользования и застройки ведется проектирование многоэтажного жилого комплекса. Готовый проект пройдет предусмотренную законом экспертизу, - рассказал заместитель генерального директора холдинга по развитию Андрей Четвериков.

Жителей квартала волнуют неудобства, которые причинит стройка. Не пострадают ли соседние дома?

- До начала строительства нами будет проведена оценка текущего состояния домов. Эксперты по возможности посетят наибольшее число квартир. Будет выполнен отдельный проект устройства фундамента, при необходимости – предусмотрено шпунтовое ограждение стенок котлована. При устройстве свайного основания будет использован щадящий метод погружения свай: либо путем бурения скважин и последующего погружения свай, либо методом вдавливания.  Запланирован мониторинг состояния близлежащих домов при проведении строительных работ, - подчеркнул генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Также жителей интересовал вопрос о том, соблюдаются ли нормы и правила застройки по этому участку? Как пояснили представители холдинга, застройщик обязан соблюдать действующие нормативы по высотности будущего дома – 9-ть этажей и по инсоляции (т.е. естественному освещению). Расстояние от торцов здания до ближайших домов составит 25 м, от стен – 50 м.

- Проектная организация выполнит все мероприятия, связанные с обеспечением доступа солнечного света в квартиры в соответствии с нормативами. При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивная площадка зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее озеленение, - рассказал Андрей Четвериков.

Один из острых вопросов машиноместа для автомобилей. До недавнего времени в качестве стихийной парковки как раз использовалась территория бывшего детсада.

- Для размещения автомашин проектом предусмотрен подземный паркинг в полном соответствии с действующими в Северодвинске нормативами. Кроме того, будет выполнено асфальтирование существующих проездов и дополнительных парковочных мест у близлежащих домов. Также мы предлагает сделать дополнительное озеленение и обустройство зон отдыха со скамейками у парадных, - отметил Алексей Попков.

Также на встрече прозвучал вопрос о подключении планируемого нового жилого комплекса к инженерным сетям. Как отметил Алексей Попков, разработка проекта предусматривает получение технических условий на подключение к сетям ото всех ресурсоснабжающих организаций. Реконструкция и прокладка новых сетей будет выполнена в рамках существующего тарифа на техприсоединение за счет средств застройщика. Холдинг «Аквилон Инвест» предложил организовать постоянное взаимодействие  управляющей компанией «МПЖРЭП». Рассматривается возможность оказания помощи в модернизации  систем тепло- и водоснабжения, установки за счет застройщика новых стеклопакетов и светодиодного освещения в местах общего пользования домов квартала.

По итогам встречи было принято решение о создании инициативной рабочей группы из жителей домов. Представители застройщика заявили, что готовы на постоянной основе встречаться с представителями жильцов, предоставить по их запросу все необходимые документы.

    

11 декабрь 16:39 | : Экономика

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