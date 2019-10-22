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Шиес: информация к размышлениям от специалистов. Диалог с населением налаживается









Пока о пользе или вреде экотехнопарков спорят на разных уровнях (и даже в Кремле), компания «Технопарк», инвестор проекта «Шиес», ведет разъяснительную работу среди населения, проживающего на близлежащих территориях, в том числе, в среде протестующих. Короче, любой человек, желающий получить исчерпывающую информацию от специалистов, может обратиться в организованные информационные центры… там никому не откажут.

Сегодня три таких центра функционируют в Яренске, Сыктывкаре и на самой станции Шиес. Сотрудники говорят, что диалог налаживается.

Специалист по связям с общественностью информационного центра ЭкоТехноПарка «Шиес» Максим Лодыгин:

- На прошлой неделе у нас была женщина со значком «Стоп Шиес», представитель некоего «интеллектуального клуба» из Коми. Она пришла с целью получить информацию с другой стороны, так как в какой-то момент осознала, что информация от активистов достаточно односторонне освещает проблему. Мы ей показали макет защитного «пирога», объяснили, что это новая технология для размещения отходов, отдельные ее компоненты успешно используются в других сферах: геомембраной пользуются нефтяники в Заполярье, бентонитом гидроизолируют морские каналы. Мы с ней проговорили около полутора часов, и она сказала, что обязательно вернется в инфоцентр со своими одноклубниками. Картина стала более понятной. Сошлись во мнении, что захоронение отходов – это не выход, но временное хранение как один из этапов вполне пригодно, по принципу, как это делали, например, в Финляндии.

Кстати, в свое время Финляндия, страна с особым отношением к проблемам экологии и похожим северным климатом, создавала рядом с Хельсинки подобный объект, куда свозили отходы со всей страны. Потом часть из этого отправили на мусоропереработку, что-то - на сжигание.

Максим Лодыгин: - Пока технологий для переработки «хвостов» современной науки нет, и разрабатывается система обращения с твердыми отходами, нужно хранить их в наиболее безопасной форме, а столь удаленных от ближайшего жилья мест (от станции Шиес до ближайшего поселка Мадмас - 20 км) очень мало в европейской части России. Лучше их хранить в герметичном и транспортируемом виде, чем плодить свалки, из которых потом ничего уже извлечь будет нельзя.  

После получения информации некоторые посетители инфоцентров даже предлагают помощь в организации процесса.

Куратор проекта Николай Беляев:

- В яренский инфоцентр пришел местный житель, который работал землеустроителем долгие годы. Сказал, что просмотрел все данные, а так как он хорошо разбирается в вопросе, знает особенности почв, проект показался ему интересным. Он даже предложил свою помощь в написании технической стороны проекта.

 И даже самые яростные противники мусорной реформы, объявленной президентом, после диалога со специалистами признают сложность и многовекторность проблемы утилизации отходов, жалуются на недостаток всесторонней информации.

- В начале ноября приходила женщина-активистка, сказала, что давно хотела к нам зайти, но не решалась, - продолжает Максим Лодыгин. - Проговорили с ней около 2,5 часов, она сказала, что останется при своем мнении, но все же перешла от категоричных оценок из разряда «это преступление», к тому, что проблема гораздо сложнее, чем кажется при первом взгляде. Она согласилась, что действительно – все переработать нельзя: истории о том, что перерабатывается до 98% отходов, не соответствуют действительности, ведь в эти цифры входит и то, что сжигается. Я привел пример переработки «ТетраПака» – это очень дорого: в одном изделии есть слои метала, пластика и картона. Кто будет готов платить за это? Пришли к выводу, что вопрос очень сложный и серьезный. В конце она даже сказала: «Спасибо, что показали глубину и разносторонность этой проблемы». То есть человек может сразу не поменять свое категоричное отношение к проекту, но при этом он понимает, что нет простых решений, о которых говорят активисты.

Даже больше, известны случаи, когда ярые активисты кардинально меняли свои взгляды и даже шли на работу в такой центр.

- К нам приходила девушка, занимавшая поначалу достаточно жесткую позицию по отношению к проекту, - отмечает Николай Беляев. – У нее не было никакой четкой информации, а ее позиция строилась на слухах и нелепых домыслах вплоть до планов захоронения радиоактивных отход из Индии и Китая. В инфцоцентре она познакомилась с сотрудниками, которые ей подробно объяснили все технологические особенности будущего объекта. Несколько дней девушка приходила и общалась: это было для нее легко, потому что в инфоцентре работали и ее ровесники, с которыми можно было на равных подискутировать.

Внимательно проанализировав данные из всех источников, она не просто пересмотрела свою позицию, а приняла решение о том, что информации недостаточно и надо рассказывать людям о проекте.

- Прошла собеседование и стала работником инфоцентра. Она сама попросилась и поехала работать в открывающийся инфоцентр в Яренске. А ведь тогда у населения был самый жесткий настрой: работа по ремонту социальных объектов Ленского района только начиналась, люди верили только слухам. Но новая сотрудница не побоялась и даже привлекла в помощь своего папу, жителя Архангельской области.  

11 декабрь 15:25 | : Экономика

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