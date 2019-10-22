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Больницы Архангельска – в долгах как в шелках

Хотя в целом по Архангельской области действующие медучреждения смогли сократить размер задолжности по ОМС (обязательное медицинское страхование), однако количество больниц-должников продолжает расти.

Так, на 1 октября 2019 года размер просроченной кредиторской задолженности медучреждений по средствам ОМС составлял 182,7 миллионов рублей. За III квартал этого года долг сократился на 21,7 миллион рублей, при этом число медицинских организаций с такого рода долгами стало больше на пять и теперь составляет 20 учреждений.

Среди главных причин плачевной ситуации наблюдатели называют невыполнение объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС вследствие кадрового дефицита, рост в 2019 году трат на оплату лекарств, коммунальных услуг, покупку продуктов и неквалифицированное управление отраслью со стороны профильного министерства.

Впрочем, существуют и другие фактора…


11 декабрь 11:40 | : Экономика / Скандалы

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