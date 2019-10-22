Машинист автокрана в Архангельске - кудесник за сорок две тысячи

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты машинистов автокранов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Архангельске.
По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, машинист автокрана в Архангельске в среднем получает 42 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 60 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 40 000 рублей, в Сыктывкаре 44 000 рублей и в Петрозаводске - 42 000 рублей в месяц.
Кое-что о профессии.
На должность машиниста автокрана назначается лицо, имеющее среднее специальное образование и опыт работы не менее пяти лет.
Машинист автокрана должен знать:
– устройство, конструктивные особенности, принцип работы и правила технической
эксплуатации автокрана и его механизмов;
– принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования
автокранов всех типов;
– технологический процесс монтажа оборудования автокрана, стапельной и секционной
сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов;
– электротехнику и слесарное дело;
– расположение обслуживаемых производственных участков;
– схему электропитания двигателей автокрана;
– предельную грузоподъемность автокрана, тросов и цепей;
– способы регулирования насосов, клапанов применяемых машин и механизмов в процессе
эксплуатации;
– технические условия на эксплуатацию канатов;
– правила погрузки автомашин, сцепов, вагонов, платформ;
– причины неисправностей обслуживаемых машин и механизмов, способы их устранения;
– требования к использованию средств защиты;
– способы и приемы безопасного выполнения работ;
– основы трудового законодательства;
– Правила трудового распорядка;
– правила по охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии и
пожарной безопасности.