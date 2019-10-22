Принцип «Аквилон Инвест»: Сначала парк и детсад – потом новое жилье

Комитет по бюджетной политике горсовета Северодвинска одобрил механизм подписания инвестиционного контракта по масштабному проекту холдинга «Аквилон Инвест».
На сессии городского совета Северодвинска 17 декабря депутаты примут решение, которым определят орган, уполномоченный на заключение инвестиционного контракта и его дальнейшее сопровождение в рамках масштабного проекта использования земельного участка на берегу озера Театральное (между ЦУМом и драмтеатром). Такую процедуру предусматривает областной закон «Об инвестиционной политике». Напомним, что в соответствии с этим законом проект холдинга «Аквилон Инвест» был одобрен на областной инвестиционной комиссии и получил статус масштабного инвестпроекта. Подготовлен инвестиционный контракт, в котором оговариваются все обязательства застройщика, объем инвестиций, сроки реализации проекта. Сторонами контракта станет холдинг (в лице компании, зарегистрированной в Северодвинске) и администрация города корабелов. К ее полномочиям будет относиться контроль за выполнением всех условий контракта
Проект холдинга «Аквилон Инвест» был представлен депутатам горсовета сразу после обсуждения Стратегии развития Северодвинска. Также представители холдинга ответили на многочисленные вопросы народных избранников в ходе заседаний профильных комитетов. На комитете по бюджетной политике представители девелопера акцентировали внимание на трех принципиальных моментах:
- из общей площади участка 3 га выделяется для создания общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. За счет инвестора она станет современным городским общественным пространством, предназначенным для разнообразного досуга с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. На участке площадью более 1 га инвестор за свой счет построит детский сад на 280 мест, с обустроенной прилегающей территорией. И только после сдачи этих объектов и безвозмездной передачи их в собственность муниципалитета, застройщик сможет завершить строительство жилого комплекса;
- по действующему в Северодвинске нормативу коэффициент застройки территории предназначенной для размещения жилья равен 30% и сами дома займут примерно 1,8 га, остальное отводится под благоустройство, т.е. у каждого дома будет своя детская площадка, зона отдыха, озеленение. Домов будет 8 (а не 13, как утверждают те, кто распространяет недостоверные сведения), для каждого предусмотрен большой подземный паркинг, наземная гостевая автомобильная парковка и обустройство дворовой территории, которая остается также общедоступной для горожан, как и собственно парк у берега озера;
- для инвестора очень важно максимально учесть все предложения и пожелания горожан, получить от них «обратную связь». «Аквилон Инвест» готов собрать все пожелания горожан по обустройству рекреационной зоны, чтобы на их основе разработать техническое задание для открытого конкурса по проектированию. В нем смогут участвовать архитекторы, проектировщики, специалисты по ландшафтному дизайну из Северодвинска. В итоговом обсуждении и выборе победителя обязательно примут участие депутаты горсовета Северодвинска и представители общественности.
- Мне проект нравится, но есть два предложения. Предусмотреть подземный паркинг для каждого дома, и сделать так, чтобы парковую зону на берегу не превратили в несанкционированную автостоянку, - отметил депутат Валерий Серба. Представители холдинга подчеркнули, что подземные паркинги планируется разместить под каждым домом, а парковую зону и придомовые территории сделать свободными от машин.
Депутат Дмитрий Зангин обратил внимание на состояние самого озера Театральное в части уровня загрязнения воды, что не способствует занятием летними видами водного спорта. Как пояснил заместитель гендиректора холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков, спортивное использование берегового участка парковой рекреационной зоны будет определяться мнением горожан.
- Прежде всего, проект предусматривает берегоукрепление, которое предлагается выполнить по технологии, использованной в Санкт-Петербурге на острове Крестовый. Также, с учетом нашего климата можно сделать акцент на зимних видах спорта. В любом случае – это предмет обстоятельного разговора со спортивной общественностью Северодвинска, - пояснил Андрей Четвериков.
Депутат Александр Гришин поинтересовался, обеспечен ли участок необходимыми мощностями по подключению к коммунальным сетям.
- Разработка проекта предусматривает получение технических условий на подключение к сетям ото всех ресурсоснабжающих организаций. Реконструкция и прокладка новых сетей будет выполнена в рамках существующего тарифа на техприсоединение за счет средств инвестора, - пояснил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
- «Аквилон Инвест» работает в Северодвинске уже 7 лет, и мы знаем эту компанию. Новый проект – действительно масштабный. Как вы планируете задействовать мощности местных строительных предприятий, и в частности Северодвинского завода строительных материалов? – поинтересовался депутат Михаил Гмырин.
- Мы готовы практически полностью загрузить СЗСМ заказами на производство строительных конструкций и материалов. Нам это выгодно с точки зрения логистики. Кроме того, мы можем задействовать местные подрядные организации для выполнения всех видов работ: от земляных на «нулевом» цикле, до отделочных на завершающей стадии строительства. Также в перспективе в реализации квартир могут принять участие и северодвинские агентства недвижимости, учитывая, что у нас с ними взаимовыгодное сотрудничество. Компания-застройщик зарегистрирована в Северодвинске и платит налоги в горбюджет. Проект является действительно социальным, поскольку инвестор вкладывает в городские объекты почти в два раза больше средств, чем кадастровая стоимость территории, получаемой для строительства домов. А муниципалитет помимо парка и детсада, получит затем дополнительные доходы от земельного налога и налога на имущество, - отметил Алексей Попков.