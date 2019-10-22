Народ РФ: Учителя должны получать одинаково… что на Ямале, что в Астрахани

6 из 10 россиян поддерживают предложение Совета Федерации о введении единой системы оплаты труда учителей. В социологическом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Зарплаты учителей, работающих в разных регионах России, различаются в несколько раз. 59% россиян считают, что необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов так, чтобы при одинаковой нагрузке не было разницы в заработной плате учителей в разных населенных пунктах страны.
Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня дохода респондентов: 55% среди россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 66% среди опрошенных с доходом более 80000 руб. в месяц. Мужчины одобряют предложение Совета Федерации активнее женщин (62 и 55% соответственно). Среди россиян старше 45 лет сторонников инициативы больше, чем среди более молодых граждан (64%).
Алексей Захаров, основатель и президент Superjob:
«Кто экономит на школах, будет строить тюрьмы», — говорил Бисмарк. Недостойные зарплаты учителей — прямое следствие официальной государственной политики в области образования».