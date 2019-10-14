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Разъяснительная работа с гражданами – в числе приоритетов Фонда капремонта Архангельской области

Личные приемы граждан здесь, по адресу г.Архангельск, ул.Урицкого, 1, офис 402/1, ведутся ежедневно, также работает «горячая линия» 8(8182) 45-71-21, позвонив по которой можно задать любые вопросы, касающиеся капитального ремонта МКД и оплаты взносов. Кроме того, каждый собственник может напрямую обратиться за разъяснениями непосредственно к руководителям Фонда.

График таких приемов всегда можно найти на  сайте регоператора: https://fond29.ru/about/customer-reception/. Чтобы попасть  на прием к директору Фонда Александру Бараеву, его заместителям или начальнику юридического отдела, нужно записаться по телефону приемной 8(8182)45-71-51 или подойти в офис Фонда в часы приема.

6 декабря консультации собственникам помещений давал заместитель директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров. К нему идут с самыми разными проблемами – от качества работ по капитальному ремонту до переноса сроков ремонта дома.

Рассмотрим один из  вопросов – тем более, что он касается большой части домов, включенных в программу капремонта МКД, Итак, пятиэтажный двухподъездный дом с плоской крышей на Лахтинском шоссе,6 отнесен в программе капремонта на последний период – это 40-е года. Но уже сейчас здесь течет крыша. Пришедшая на прием к Михаилу Викторовичу женщина рассказала, что такие проблемы с крышей в ее доме уже три года. И это несмотря на то, что по документам до 2015 года здесь был произведен ремонт крыши, хотя по факту ни УК «Левобережье», взявшая этот дом в управление, ни сами жители его не ощутили.

Как приблизить капитальный ремонт и решить уже имеющуюся проблему? Смотрим сколько денег накопил дом по взносам за капремонт. Если их достаточно – по решению общего собрания и при участии управляющей компании можно принять решение о переносе сроков капремонта. Если не достаточно – так же, через проведение общего собрания, должно быть принято решение об увеличении взноса за капремонт. Это необходимо для того, чтобы с включением данного дома в программу не пострадали другие, капремонт которых запланирован на ближайший период.

Если такое решение собственниками принимается – специалисты Фонда обсчитывают стоимость  работ. И уже далее вопрос вхождения в программу решается на уровне Фонда и муниципального образования.

На этапе подготовки общего собрания очень важно взять себе в союзники управляющую компанию – зачастую самим собственникам бывает проблематично самим правильно составить документы, провести общее собрание и подвести его итоги. Как правило, УК весьма заинтересованы в том, чтобы их жилфонд был приведен в порядок за счет средств капремонта, поэтому они охотно помогают собственникам.

Кстати, по каждому вопросу, заданному посетителями руководителям Фонда на личном приеме, собственнику дается письменный ответ, в котором пошагово прописан весь дальнейший алгоритм его действий.

Следующий прием – 13 декабря с 14 до 18 часов – проведет заместитель директора Фонда Денис Станиславович Вторый. Он проконсультирует по всем вопросам, связанным с работой по специальным счетам.

(на фото: прием ведет директор Фонда Александр Бараев)

10 декабрь 07:59 | : Экономика

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