Архангельск: весь мусор будет к нам? Сабетта, которая плохо пахнет

На прошлой неделе в Архангельске началась разгрузка очередного судна из Сабетты. Заполярный поселок снова прислал в столицу Поморья порцию мусора, которая будет захоронена на полигоне ООО «Спецавтохозяйство» близ окружной дороги. Прибытие мусоровоза практически не вызвало реакции у местных природозащитников — все их внимание занято борьбой с еще не построенным экотехнопарком на юге области.
Как стало известно, груз из Сабетты представляет собой строительные и бытовые отходы. Чтобы перевезти их на полигон, понадобилось 40 рейсов грузовых КамАЗов. Чиновники без промедления выдали все необходимые разрешения, причем уже не в первый раз.
Почему именно Архангельск с его и без того острой мусорной ситуацией стал свалкой еще и для Сабетты? Потому что его полигон — ближайший к этому поселку, бесхитростно отвечает директор ООО «Спецавтохозяйство». Других резонов, кроме дальности и, соответственно, стоимости, в расчет, очевидно, не принималось.
Между тем утилизация на переполненном архангельском полигоне всяких подозрительных грузов уже давно стала обыденной практикой. Депутаты Леонид Таскаев и Ирина Чиркова попытались разобраться в происходящем, но кроме рядовой отписки из Роспотребнадзора ничего не узнали. А между тем завоз отходов ведется сотнями тонн. В условиях регионального мусорного кризиса, дефицита свободного объема полигонов и постоянных проблем с вывозом собственного мусора задача взваливать на себя еще и очистку Арктики выглядит довольно безрассудной.
Но, к сожалению, кроме нескольких экоактивистов и поддержавших их депутатов никто в Архангельске не борется с этой мусорной напастью. Внимание жителей технично отвлекли на еще даже не существующий экотехнопарк, расположенный в сотнях километров от областной столицы. Против экотехнопарка в Шиесе проводятся митинги, концерты и пикеты, хотя на отведенной под него площадке еще даже не начато строительство.
Зато давно нуждающийся в рекультивации городской полигон Архангельска под шумок пухнет все сильнее от завозимых туда огромных гор мусора. Постоянные пожары, тонны сомнительных грузов, непонятный класс опасности отходов — все это не может не тревожить, но остается совершенно незамеченным жителями города. Для примера — если посты про Шиес в интернете ежедневно читают сотни тысяч людей, то информацию о новой партии отходов из Сабетты увидели около тысячи человек.
Конечно, есть надежда на то, что рано или поздно в Архангельске появится новый полигон или даже мусороперерабатывающий завод. Но до тех пор лучше бы, право слово, жители беспокоились о реальных проблемах городской экологии.