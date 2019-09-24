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Набиуллина спрогнозировала снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых


Снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе. Такой прогноз дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает портал Newsru.com.

"Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе, это вполне реально", – заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта и составила 9,4% годовых. Это минимальное значение в истории ипотечного рынка – прежний исторический минимум был достигнут в сентябре-октябре 2018 года (9,41%).

Напомним, в целевых показателях нацпроекта "Жилье и городская среда" указано, что в этом году средняя ипотечная ставка в России должна составить 8,9% годовых, к 2021 году она должна снизиться до 8,5%, а к 2024 году – до 7,9%. Однако из-за повышения ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года и всплеска инфляции в начале этого года средневзвешенная ставка по ипотеке в первой половине 2019-го достигала 10,56%. В сентябре сообщалось, что Минстрой и Минфин готовят проект доклада Владимиру Путину о необходимости корректировки показателей нацпроекта.

В марте этого года Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%. "Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже", – сказала Набиуллина.

Фото https://www.solidarnost.org/news/Deputaty_i_experty_obsudyat_vozmozhnosti_snizheniya_ipotechnoy_stavki_.html

 

03 декабрь 12:15 | : Экономика

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