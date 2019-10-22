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Стоматолог,come on! Актуальные вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Врач-стоматолог терапевт/ортопед-хирург - https://bit.ly/2pLSRKM (от 90 000 до 200 000 руб. на руки)

Начальник лаборатории неразрушающего контроля - https://bit.ly/349w1vm (до 130 000 руб. на руки)

Менеджер по развитию бизнеса (POS-кредитование) - https://bit.ly/2D3JysC (до 120 000 руб. до вычета налогов)

Директор филиала / Руководитель офиса - https://bit.ly/2D5OmO3 (от 70 000 до 130 000 руб. на руки)

Специалист по буровым растворам - https://bit.ly/2KHUdgU (от 80 000 руб. на руки)

 

26 ноябрь 08:29 | : Экономика

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