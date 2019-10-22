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Архангельская область лидирует в списке «черных кредиторов»*

Черные кредиторы» — это нелегальные организации, которые занимаются кредитованием населения без соответствующей лицензией, и для выбивания просроченных кредитов прибегающие к услугам коллекторов.

По оценке экспертов Банка России, в Архангельской области осуществляют незаконную кредитную деятельность 54 юридических лица или ИП.

По СЗФО наш регион в абсолютных лидерах. В первую пятёрку также попали Санкт-Петербург (37), Вологодская область (37), Калининградская область (21) и Республика Карелия (14).

Всего с начала года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России выявил 205 «чёрных кредиторов».

Аналитики финансового рынка отмечают, что к услугам «черных кредиторов» в основном прибегают граждане, попавшие в сложные жизненные ситуации, часто связанные с криминалом.

21 ноябрь 14:17 | : Экономика / Скандалы

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