Архангельская область лидирует в списке «черных кредиторов»*

*«Черные кредиторы» — это нелегальные организации, которые занимаются кредитованием населения без соответствующей лицензией, и для выбивания просроченных кредитов прибегающие к услугам коллекторов.
По оценке экспертов Банка России, в Архангельской области осуществляют незаконную кредитную деятельность 54 юридических лица или ИП.
По СЗФО наш регион в абсолютных лидерах. В первую пятёрку также попали Санкт-Петербург (37), Вологодская область (37), Калининградская область (21) и Республика Карелия (14).
Всего с начала года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России выявил 205 «чёрных кредиторов».
Аналитики финансового рынка отмечают, что к услугам «черных кредиторов» в основном прибегают граждане, попавшие в сложные жизненные ситуации, часто связанные с криминалом.