Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Я б в уборщицы пошла". Жители Архангельской области чаще интеесуются классическими профессиями

Аналитики компании HeadHunter изучили более 16 733 запросов соискателей из Архангельской области на hh.ru, связанных с поиском работы, и узнали, к каким сферам рынка труда проявляют интерес в регионе.

 

Чаще всего кандидаты искали предложения о работе для бухгалтеров (5% от общего числа пользователей, 1 757 запросов). Чуть меньше запросов вакансий для администраторов (499 запросов), водителей (694 запроса) и уборщиц (374 запроса), а также с пометкой «На выходные» (292 запроса) и «Вечерняя» (253 запроса). Работа «С ежедневной зарплатой», как и «Временная», интересовала 2% соискателей (191 и 218 запросов соответственно). Такая же доля запросов пришлась на вакансии для курьеров (228 запросов) и работу «На дому» (226 запросов).

 

Пополнили список поисковых запросов от архангелогородцев и довольно классические профессии: «Сторож», «Гардеробщик», «Вахтер», «Ревизор», востребованной оказалась должность «Охранника без лицензии» (72 запроса). Кроме того, кандидаты ищут работу в конкретных городах (почти 200 запросов «Архангельск») и с определенным графиком (95 запросов «Ночная работа»).

21 ноябрь 10:53 | : Экономика

Главные новости


Юрий Шевелев: «Насильно полюбить государство не получится». Телефонный разговор на тему общественного договора
Почему я не хочу в поезд, идущий в СССР. Взгляд инвалида
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (177)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20