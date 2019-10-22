"Я б в уборщицы пошла". Жители Архангельской области чаще интеесуются классическими профессиями

Аналитики компании HeadHunter изучили более 16 733 запросов соискателей из Архангельской области на hh.ru, связанных с поиском работы, и узнали, к каким сферам рынка труда проявляют интерес в регионе.
Чаще всего кандидаты искали предложения о работе для бухгалтеров (5% от общего числа пользователей, 1 757 запросов). Чуть меньше запросов вакансий для администраторов (499 запросов), водителей (694 запроса) и уборщиц (374 запроса), а также с пометкой «На выходные» (292 запроса) и «Вечерняя» (253 запроса). Работа «С ежедневной зарплатой», как и «Временная», интересовала 2% соискателей (191 и 218 запросов соответственно). Такая же доля запросов пришлась на вакансии для курьеров (228 запросов) и работу «На дому» (226 запросов).
Пополнили список поисковых запросов от архангелогородцев и довольно классические профессии: «Сторож», «Гардеробщик», «Вахтер», «Ревизор», востребованной оказалась должность «Охранника без лицензии» (72 запроса). Кроме того, кандидаты ищут работу в конкретных городах (почти 200 запросов «Архангельск») и с определенным графиком (95 запросов «Ночная работа»).