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Дорожный рабочий в Архангельске - пахота за 32 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, дорожный рабочий в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а питерский – 46 000 рублей.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

Дорожный рабочий:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии.

21 ноябрь 07:50 | : Экономика

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