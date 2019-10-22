Дорожный рабочий в Архангельске - пахота за 32 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, дорожный рабочий в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а питерский – 46 000 рублей.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Дорожный рабочий:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии.