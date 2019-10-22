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Поморье зарастает мусором… но все смотрят на Шиес








Активные протестные действия в Ленском р-не Архангельской области в одночасье сделали знаменитой на всю страну доселе никому неизвестную станцию Шиес, всегда выполнявшую больше техническую функцию, но не по посадке-высадке пассажиров.

Первое место на лентах новостей информагентства под рубрикой «Скандал», хотя в это же время весь регион зарастает мусором и грязью. Но этот смрад крайне редко доходит до пользователей социальных сетях, где идут постоянные схватки с незримым врагом.

Ситуация со сбором, переработкой и утилизацией отходов в Поморье сложилась довольно тревожная. 38 место в национальном экологическом рейтинге, хотя еще недавно было 36. Архангельск – участник топ-5 самых грязных городов России. Переполненная городская свалка, мусор на обочинах дорог, в лесу, в пригородах…

По данным областной прокуратуры, только в центральном районе Архангельска уже давно должны были появиться новые мусорные площадки. Должны, но не появились. Все дело в том, что в городе так и не могут решить, кто и за что ответственен. Так, по мнению горадминистрации, обустраивать площадки для отходов и завозить на них контейнеры должны управляющие компании. А прокуратура, депутаты, да и сами управкомпании с этим не согласны.

Сложившаяся ситуация свидетельствует, что в областной столице растет число нелегальных помоек – ведь мусор производится, а выбрасывать его куда-то надо. Только в ноябре местная прокуратура обнаружила две новых незаконных свалки – одну на берегу реки Юрас в Ломоносовском округе, и вторую - вблизи территории бывшего ЦБК в Северном округе. Площадь последней составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. На решение проблемы дано полгода.

Все это происходит буквально на глазах у архангелогородцев. Такое впечатление, что горожане подчас просто игнорируют ситуацию, стремительно приближающуюся к экологической катастрофе. Они заняты более важными делами - протестами против экотехнопарка в Шиесе. Там, в 500 км от Архангельска и в 20 км от ближайшего населенного пункта, планируют построить экотехнопарк – место для складирования и безопасного хранения отсортированных бытовых отходов. В проекте это должен быть современный и высокотехнологичный складской комплекс. Но кто-то внушил жителям Поморья, что именно там решается главный мусорный вопрос их региона.

Вся техника еще летом оставила объект в Шиесе, и вот уже полгода акции несогласных со строительством проходят в глухом лесу. За спинами протестующих, на их собственных задних дворах, тем временем растут горы мусора. Но отвлекаться на решения собственных проблем жителям области не дают организаторы «шиесских протестов» - у них, не исключено, имеется свой интерес в происходящем.

Вот так и получается, что экологическая ситуация в регионе, прославившемся своей экологической активностью, находится на прискорбно низком уровне. Но есть надежда, что по мере увеличения слоя отходов, покрывающих Архангельск, его жители поймут, что мусор не только в Шиесе, но и у них на дворе, и бороться надо именно с ним, а не с современными технологиями по обращению с отходами.

(mk.ru)

20 ноябрь 16:49 | : Экономика / Скандалы

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