Трудное детство в Архангельске. С 1 января водить ребенка в детсад станет дороже

Сейчас при посещении ребенком садика в режиме 12-часового дня родители платят 139 рублей. С 1 января 2020 года плата увеличится на 16 рублей и составит 155 рублей. Последний раз повышение было в 2016 году: за прошедшие 4 года продукты питания подорожали, а задача по обеспечению малышей полноценным питанием осталась прежней.
Повышение родительской платы за детский сад в Архангельске происходит раз в 4-5 лет. С 1 января 2020 года размер платы составит 168 рублей в день за фактическое посещение в режиме круглосуточного пребывания детей в группе; 155 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе; 160 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе для образовательных учреждений, расположенных на островных территориях.
- Дошколята находятся в садиках целый день, поэтому важно обеспечить их полноценным питанием – разнообразным и вкусным. Закупочная стоимость продуктов ежегодно вырастает: перед принятием решения о повышении родительской платы были проведены расчеты по всем дошкольным учреждениям. Детские сады представили информацию о фактической стоимости приобретенных продуктов. Они и легли в основу нового размера платы. В частности, садикам на островных территориях продукты обходятся дороже – за счет транспортной составляющей в закупочной стоимости. При этом и на островах дети в садах должны питаться так же полноценно. Мы просим родителей учитывать эти факты и с пониманием отнестись к новости о повышении платы. Нам всем нужно в первую очередь руководствоваться интересами детей, - отметила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.
Необходимо напомнить, что все родители архангельских малышей имеют право на получение компенсации платы за детский сад. Компенсация выплачивается из городского бюджета и составляет 20% на первого ребенка, 50% - на второго ребенка и 70% - на третьего и последующих детей.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)