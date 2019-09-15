Архангельск, ул.Победы, 114/2: Скажем протечкам - "нет!"

Фонд капремонта Архангельской области настаивает, чтобы подрядная организация ООО «Стройхолдинг» начала использовать тепловые пушки – это позволит максимально быстро просушить помещения технического этажа после допущенного накануне затопления при капитальном ремонте крыши.
Письмо с требованием направлено директору подрядной организации Артему ПЕРЕВЕРТАЙЛО.
В настоящее время на крыше установлены прожектора – работы будут вестись сменами
Напомним, после вчерашнего дождя в 9-ти этажном жилом доме на улице Победы, 114/2 в Архангельске подрядной организацией были протоплены оба подъезда – с 9 по 1 этажи, квартиры – с 9-го по 6-й. Обеспокоенные жильцы обратились в Фонд, Прокуратуру, на телевидение, в социальные сети.
За минувшую ночь подрядчик организовал работы по расчистке кровли от снега и талой воды, а также уборке воды из техэтажа.
Сегодня на объект выехал заместитель генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Александр МЕНЬКИН и представитель городской прокуратуры Лариса СЕМЕНОВА. Вместе с куратором объекта, инженером отдела контроля Фонда Натальей ЛЮБОВОЙ и бригадиром подрядной организации они осмотрели квартиры собственников, где были допущены самые сильные протечки. Пока, по данным Фонда, таких квартир шесть – по остальным с понедельника сотрудниками Фонда и представителями подрядчика будет делаться обход для составления актов о причиненном ущербе.
Осмотр крыши показал, что воды там на данный момент нет, в небольшой промежуток времени - пока не было дождя - рабочие успели уложить два рулона кровельного ковра. Проведение таких работ возможно только в сухой период, а с точки зрения техбезопасности - при отсутствии сильного бокового ветра.
Отметим, что технологически процесс капитального ремонта мягких кровель в осенне-зимний период возможен и производится подрядчиками Фонда не первый год. Однако в данном случае имеет место недостаточно хорошо организованный процесс работ, когда на объекте вместо заявленного количества рабочих трудились только четверо. Это не позволило вовремя принять меры для защиты от протекания. Сейчас на объекте работает более 15-ти человек.
Возмещение расходов за причиненный собственникам ущерб по условиям договора полностью производит подрядная организация. Фонд берет на себя контроль за исполнением подрядчика обязательств перед собственниками. Только после этого возможно подписание акта приемки и оплата выполненных работ.