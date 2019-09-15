Шиес на всю голову, или Как информация побеждает досужие слухи

Наверное, не осталось в России человека, который не услышал бы за последний год слова «Шиес».
Если взглянуть на Подмосковье, то в 20-километровый радиус вокруг одной только свалки в Тимохово попадают такие крупные города, как Ногинск, Электросталь, Павловский Посад, Железнодорожный, Старая Купавна, Монино и так далее. Общая численность их населения далеко выходит за полмиллиона человек, и ничего, живут как-то по соседству с крупнейшей свалкой Подмосковья. А вот проблемы необитаемого Шиеса, в 20 км от которого не проживает ни единой живой души, внезапно обеспокоили, кажется, всю страну.
Очевидно, здесь не обошлось без манипуляций общественным мнением и грамотной, великолепно спланированной кампании по промыванию мозгов. Другими причинами объяснить несоразмерность накручиваемых вокруг Шиеса слухов с тем, что действительно происходит, а точнее — не происходит на площадке экотехнопарка, невозможно. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мировая практика не знала аналогичных примеров.
Несколько лет назад канадская лесозаготовительная компания Resolute Forest Products подала несколько исков к экологической организации GreenPeace, обвиняя ее в рэкете, диффамации, клевете и мошенничестве. Адвокаты лесорубов обратили внимание суда на характерные методы «работы» активистов-природозащитников.
— Закрепляя свою мошенническую схему, GreenPeace разработал легко узнаваемую методичку. Они выбирают или создают сами горячую экологическую проблему, распространяют сенсационные, паникерские и ложные заявления о готовящемся бедствии, связанном с этой проблемой, нацеливаются на солидные компании, чтобы очернять их с помощью надвигающегося бедствия, в том числе путем показа фальшивых видеороликов, фотографий и других доказательств. При этом своих сторонников они бомбардируют неотложными просьбами «ПОЖЕРТВОВАТЬ СЕЙЧАС», — говорилось в иске Resolute Forest Products.
Вы не поверите, но кампания «Помоги Шиесу» с просьбами о пожертвованиях продолжается уже давно. На сайте активистов приведены реквизиты всех мыслимых платежных систем — от карты «Сбербанка» до биткойнов. Фальсификаций в кампании защитников Шиеса тоже обнаруживается огромное количество. То там вводят военное положение, то завозят эшелоны радиоактивных отходов. По соцсетям бродят фантастические рассказы о том, что в «городе Шиес» (!) вырыли огромный котлован, и «в Коми тоже самое». Такое чувство, что пресловутая методичка GreenPeace была тщательно изучена защитниками Шиеса и дословно воплощается в жизнь. Кстати, российское отделение GreenPeace одним из первых поддержало скандал вокруг Шиеса, что не может не наводить на определенные выводы.
Куда же идут собранные на помощь Шиесу средства, если никакого строительства уже полгода как не ведется? Финансовый отчет, опубликованный активистами, не может вызвать ничего, кроме жалости. Вместо документальных подтверждений своих трат на сайте «защитников Шиеса» висит типичная филькина грамота. Почему, например, собрано 2 млн рублей, а не 20 млн? На какие командировочные ушли 56 тыс рублей? Почти полтора миллиона штрафов — это за что (или за кого?) Даже самый наивный человек вряд ли отнесется всерьез к подобному «отчету».
Движение якобы в защиту «Шиеса» похоже на технологию «экологического рэкета», опробованную в других странах и теперь проросшую на российской почве. Не исключено, впрочем, что имеются у скандала неожиданные интересанты — ведь альтернативой экотехнопаркам, на протяжении десятилетий хранящим мусор в ожидании переработки, являются мусоросжигательные заводы. У них имеется влиятельное лобби в российских властных кругах, и вполне возможно, что люди, защищающие сегодня глухую тайгу от упакованных и прессованных, то есть вполне безопасных отходов, завтра увидят рядом со своим домом новенький мусоросжигательный завод. И винить будет некого — ведь они сами боролись с экотехнопарками, а мусор хочешь — не хочешь, а куда-то девать надо. Не хотите хранить — будете сжигать. И дышать этой гарью вместе со своими детьми и внуками, тут уже ничего не поделаешь.