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Экий "Интегратор"! Новый оператор ТКО в Архангельской области сам стал проводить конкурсы

В частности, ООО «ЭкоИнтегратор» объявило конкурс среди потенциальных перевозчиков ТКО.

Как сообщил директор компании Анатолий Назаров, отбор лучшего кандидата продлится до 25 ноября. Одновременно руководство «ЭкоИнтегратора» активно налаживает деловые связи в муниципалитетах региона. Создаются его отделения сразу в нескольких городах – Новодвинске, Северодвинске, Онеге, Плесецке, Котласе…

Такая деловая активность компании, только что зашедшей на поморский мусорный рынок, связана с тем, что Архангельская область попала в список регионов, где могут быть сорваны сроки перехода на новую систему обращения с отходами.

  Вместе с тем, наблюдатели продолжают сомневаться, сможет ли именно «ЭкоИнтегратор» при всех составляющих потянуть такой объем работы (а не только освоить сумму контракта). Размышления на эту тему читайте в ближайшем выпуске Итогов недели от Леонида Чертока.

15 ноябрь 11:05 | : Экономика

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