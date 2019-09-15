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Кадровый Нострадамус: Самые востребованные профессии на 2020 год

Наиболее востребованные позиции на рынке труда в инженерной-сфере по номинальному числу вакансий:

 

— Инженер-технолог

— Инженер-конструктор

— Главный инженер

— Инженер-энергетик

— Главный технолог

— Инженер КИПиА

— Инженер-механик

— Мастер производственного участка

— Инженер по ОТ и ТБ

— Инженер-электрик

 

Как будет меняться востребованность инженерных профессий в 2020 году и специалисты по каким направлениям будут востребованы в 2020 году? По каким причинам?

 

В связи с высокими темпами развития производственных предприятий в 2020 году рост спроса на инженеров-технологов будет расти. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда довольно высок (около 20 человек на место). Средняя зарплата по Москве 60000—70000 руб., зарплатный максимум — 120000 руб. На высокую зарплату в 2020 году смогут претендовать высококвалифицированные инженеры-технологи в сферах тяжелого и среднего машиностроения, а также в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

 

Возросшие требования к реализации конструкторских проектов способствуют увеличению спроса на инженеров-конструкторов. Конкурс здесь составляет 16 соискателей на вакансию. Средняя зарплата в Москве 65000—75000 руб., зарплатный максимум — 150000 руб. На высокий доход в 2020 году могут претендовать высококвалифицированные инженеры-конструкторы с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий, опытом работы на крупных предприятиях.

 

Продолжится рост спроса на главных инженеров. Их услуги наиболее востребованы среди производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов. Сегодня соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 80. Наиболее высокий уровень дохода у главных инженеров в тяжёлом машиностроении. Специалисты со значительным уровнем в этой сфере смогут получать в 2020 году до 400000 руб. Средний заработок главного инженера по Москве 124000—140000 руб.

 

С развитием технологий и робототехники в 2020 году возможен рост вакансий инженера-робототехника. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80000—100000 руб. Зарплатный максимум — 220000 руб.

 

В связи с внедрением в некоторых компаниях концепции «бережливое производство», в 2020 году прогнозируется рост вакансий специалиста по бережливому производству. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80000—1400000 руб. Зарплатный максимум — 200000 руб.   

15 ноябрь 10:26 | : Экономика

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