Инженер-проектировщик СЭС в Архангельске - продвинутый электромонтажник

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-проектировщик СЭС в Архангельске в среднем получает 51 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 74 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 50 000 рублей, в Сыктывкаре 54 000 рублей и в Петрозаводске - 52 000 рублей в месяц.
Инженер-проектировщик занимается проработкой и доработкой архитекторских чертежей строительных сооружений: составляет схемы расположения в здании необходимых систем (водоснабжение, канализация, электричество, телефонные и интернет-кабели, вентиляция и кондиционирование, пожарная безопасность). Обычно над каждым проектом работают несколько инженеров-проектировщиков разного профиля.
В данном конкретном случае речь идет о проектировщике систем электроснабжения, что часто совмещается с профессией электромонтажника.