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Россияне и четырехдневная рабочая неделя: веришь - не веришь

Служба исследований компании HeadHunter выяснила отношение работников к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю. Опрос проходил с 11 по 18 октября среди 9 273 российских соискателей.

Большинство опрошенных работников из разных регионов страны (60%) не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Еще четверть респондентов (27%), напротив, рассматривают такой сценарий развития событий, причем выше всего эта доля среди представителей рабочего персонала и госслужащих.

Подавляющее число соискателей (69%) готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты, а 19% респондентов склоняются к такому формату работы в принципе. Всего 9% опрошенных не поддерживают идею перехода на сокращенную трудовую неделю. Интересно, что сторонников среди мужчин у «четырехдневки» оказалось меньше, чем среди женщин. Также в меньшей степени поддерживают эту инициативу владельцы компаний и топ-менеджеры. С другой стороны, больше готовых перейти на четырехдневную рабочую неделю насчитывается среди представителей IT-сферы и маркетинга.

Пятница — наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного, по крайней мере, так считают 59% опрошенных, 26% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник. За среду «проголосовали» меньше – 14% соискателей.

Если бы предполагалось уменьшить число рабочих часов в неделю, 30% респондентов предпочли бы пятидневную рабочую неделю, но с сокращенным количеством рабочих часов в день, а 70% — хотели бы перейти на четырехдневный график работы с тем же количеством рабочих часов в день. Среди работающих соискателей перевес в сторону четырехдневной рабочей недели заметнее, при этом генеральные директора и владельцы компаний выступают за сохранение пятидневки с сокращенным количеством рабочих часов в день.

Для 63% работников основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Еще 45% соискателей хотели бы потратить дополнительный выходной на занятия домашними делами, 38% - на отдых, и 16% респондентов не прочь подработать. Практически каждый десятый (9%) не видит плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще.

Минусы в подобном формате работы, конечно, тоже есть: 67% респондентов упомянули о возможном сокращении зарплаты, 22% - отпуска. Опасаются увеличения рабочего дня и переработок 42% соискателей, рост стресса пугает 12% работников. Не видят минусов в переходе 15% опрошенных.

При этом 40% работающих соискателей из разных регионов России, так или иначе готовых к работе четыре раза в неделю, готовы ради этого перехода работать интенсивнее. Еще 30% заявили, что могут пойти на увеличение продолжительности рабочего дня ради того, чтобы трудовая неделя сократилась на один день. Не готовы ничего менять 29% соискателей. 

Отметим, что по мнению местных наблюдателей, люди, получившие дополнительный выходной, скорее посвятят его застолью, чем культурному или спортивному досугу с детьми, таковы национальные традиции. Об этом читайте в материале «Четырёхдневка – водка или зоопарк?» Леонида Чертока.

12 ноябрь 11:16 | : Экономика

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