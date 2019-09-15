Для устройства фундамента ЖК «River Park» задействовано две сваебойные установки (видео)

Погружение свай фундамента строящегося на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого ЖК «River Park» ведется по графику.
- Строительство жилого комплекса продолжается на основании действующих разрешительных документов. Работы по нулевому циклу ведутся по графику, продолжается устройство фундамента здания, осуществляется погружение свай, - прокомментировал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Всего строителям предстоит погрузить порядка 1600 свай. На сегодня уже забито около 160 свай. Для этого используются две установки: одна продолжает работу, монтаж второй завершается.
Напомним, что строительство ведется на участке, приобретенном по городской программе развития застроенных территорий. За счет застройщика было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
ЖК «River Park», площадью 34,5 тыс. кв. м, расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Жилой комплекс состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Всего в новом жилом комплексе спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Что касается благоустройства территории, то его планируется организовать по мировым стандартам. Внутренняя территория запроектирована по принципу «Двор без машин». Здесь смогут разместиться спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов с антитравматическим покрытием, велопарковка. Дренажная система спроектирована по технологии «Двор без луж», также предусмотрена площадка для раздельного сбора отходов. Во дворе и общественных зонах предусматривается выполнить озеленение, разместить скамейки с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и зоны общедоступного wi-fi. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. В настоящие время работы на всех стройплощадках идут по графику.
И только в ноябре квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» с полной отделкой и сертификатом на мебель можно приобрести всего за 2,19 млн. рублей в Архангельске и 1,9 млн. рублей в Северодвинске. При этом клиент может выбрать отделку за полцены 3 тыс. руб./кв. м или скидку 3000 руб./кв. м и получает сертификат на мебель на сумму до 50 тыс. рублей*
*Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «Альфа-Строй». Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектные декларации на сайте www.наш.дом.рф