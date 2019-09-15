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Аэропорт "Архангельск": Точность - вежливость королей

Компания OAG, один из брендов UBM Aviation, являющаяся надежным источником авиационной информации и аналитики, составляет ежемесячные рейтинги авиакомпаний и аэропортов мира по ряду показателей, в том числе и по критерию пунктуальности. Так, октябрьский рейтинг возглавил аэропорт Каруп (Дания), где доля рейсов с задержкой составила всего 1,9%. 

Список российских воздушных гаваней в данном исследовании возглавляет аэропорт Архангельск, опережая аэропорты Нижнего Новгорода, Тюмени, Шереметьево (Москва), причем в мировом рейтинге Аэропорт Архангельск занимает вторую строчку, уверенно следуя за лидером.

Этот показатель отчетливо демонстрирует тот факт, что усилия предприятия по отправке рейсов по расписанию и, следовательно, по повышению качества обслуживания пассажиров успешны.

При этом, как отмечает Ваге Петросян, Генеральный директор АО Аэропорт Архангельск, в будущем компания продолжит внедрение эффективных мер, связанных с прохождением предполетных процедур, использования современных цифровых технологий, что позволит в значительной степени улучшить качество обслуживания авиапассажиров.

 

 

 

11 ноябрь 14:38 | : Экономика

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