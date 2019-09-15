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От заправок до кабаков. Россияне стали мериться... чаевыми

Самые маленькие чаевые оставляют на заправках и автомойках. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кому россияне чаще всего оставляют чаевые и в каком размере. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос: «Кому вы в последний раз оставляли чаевые?», — 3 из 10 опрошенных назвали барменов и официантов. Таксистов поощрил практически каждый пятый (19%). По 8% респондентов оставляли чаевые на заправке или автомойке. «На чай» курьерам оставляли лишь 3%, работникам отеля — 2%. Принципиально не оставляют чаевых 18% россиян.

Больше шансов получить «на чай» официанту кафе или ресторана от женщин: вспоминая, кому они в последний раз оставили чаевые, работников общепита назвали 33% женщин и 27% мужчин. Мужчины же чаще говорили, что не дают денег сверх платы по счету: 22% против 13% среди женщин.

На вопрос, как часто оставляют чаевые в тех или иных заведениях, 38% россиян ответили, что всегда оставляет чаевые в барах и ресторанах, каждый третий делает это время от времени. Чаевые таксистам всегда оставляет 21%, иногда — 35%. Курьеров всегда поощряют 18%, иногда — 24%. Чаевые парикмахерам, работникам отелей и заправщикам всегда или время от времени оставляют 36—37% опрошенных.

Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях — в среднем 250 руб. «На чай» в заведениях общепита оставляют около 215 руб. Около 120 руб. достается сверх счета парикмахерам, 100 руб. — курьерам. Средние чаевые таксистам составляют 75%. Работникам автозаправки оставляют около 55 руб. «на чай».

За 3 года практически на треть выросли чаевые официантам и барменам: 165 руб. в 2016 году и 215 руб. сегодня. Работникам отелей стали оставлять меньше денег: 303 и 250 руб. соответственно. Уменьшились чаевые курьерам: 115 и 100 руб. Практически не изменились суммы, которые оставляют в качестве чаевых парикмахерам, таксистам и заправщикам: 120, 75 и 55 руб. соответственно.

Чаевые — это ваша отметка уровня сервиса. Для некоторых профессий, например, обслуживающего персонала в общепите, чаевые составляют большую часть заработка. Однако сложно оставить чаевые даже за хороший уровень сервиса, если вы вынуждены экономить на всем…

11 ноябрь 12:09 | : Экономика

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