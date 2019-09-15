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Последние сваи в фундамент "умного дома" в Северодвинске

Работы практически закончены, подрядчики забивают последние сваи и приступили к бетонированию ростверков.

6-й жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов строится в новой части Северодвинска на пр. Морской, 67, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Град».

5-этажный жилой комплекс «ID Морской» класса «Комфорт+» общей площадью 11,3 тыс. кв. м будет состоять из 2-х корпусов по две секции в каждом. Главной особенностью ЖК «ID Морской» использование концепции «Умный дом». Система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.

На стройплощадке работали сразу два сваебойных копра. Рядом - несколько домов, поэтому по проекту подрядчик холдинга «Аквилон Инвест», применил щадящий способ забивки свай - лидерное бурение, чтобы снизить вибрационные нагрузки на здания. Так же регулярно производились замеры вибрационных нагрузок. Сваи погружены на 21 метр.

- Нулевой цикл - это первый этап строительства, который составляет 30% всего объема работ. Он имеет большое значение для надежности будущего здания. Фундамент является основой дома, от его качества зависят и прочность, и долговечность дома. Поэтому к этому этапу строительства следует относиться крайне ответственно. Наши подрядные организации выполняют работы по устройству фундаментов в строгом соответствии с проектной документацией, максимально быстро и качественно, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Всего доме будет 175 квартир разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных, спроектированных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».  В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.

ЖК «ID Морской» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения.

На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.

Только в ноябре в Северодвинске квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» с полной отделкой и сертификатом на мебель можно приобрести всего за 1,9 млн. рублей. При этом клиент может выбрать отделку за полцены 3 тыс. руб./кв. м или скидку 3 тыс. руб./кв. м и получает сертификат на мебель на сумму до 50 тыс. рублей**.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит  в городе корабелов четыре жилых комплекса общей площадью около 85 тыс. кв. м. Также компания приобрела земельный участок площадью 10,7 тыс. кв. м. в районе улицы Орджоникидзе. В настоящее время администрацией Северодвинска выдан градостроительный план участка, ведется проектирование многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает варианты комплексной застройки территорий, включающие возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство общедоступных рекреационных зон.

 

*Первый жилой комплекс в г. Северодвинске с системой «Умный дом» среди других жилых комплексов СИХ «Аквилон Инвест».

**Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Застройщик: ООО «Альфа-Строй». Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф

  

11 ноябрь 11:57 | : Экономика

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