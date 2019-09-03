Цифровизация и ее вызовы. Дополнение к материалу по поиску IT-персонала

(первичная статья здесь)
С 2015 года мы наблюдаем трансформацию в подходах бизнеса в российской экономике – например, такое явление, как цифровизация. В результате появляются запросы на изменения определенных систем в бизнесе, в следствие чего - новые вакансии.
Новые позиции также возникают из-за высокой нагрузки на информационные системы, например, систему нужно масштабировать или происходит какая-то другая трансформация системы.
Необходимость в новых специалистах чаще всего возникает в результате того, что их последующая работа сокращает временные затраты на определенные бизнес-процессы.
На мой взгляд, нехватка специалистов в области IT преувеличена, при этом наиболее востребованы сегодня архитекторы и бизнес-аналитики.
Мы наблюдаем, что основная проблема поиска кандидата - нечеткая формулировка задач для поиска, и как следствие этого – некорректный поиск специалиста, который затягивается во времени.
Единого рецепта, как мотивировать наиболее востребованных специалистов, не существует. Если условно разделить специалистов на три категории: 26-30 лет, 30-40; 45+ и выше -мотивация для каждой категории людей будет различна.
Для молодых специалистов (26-30 лет) наиболее важен бренд компании, возможность получения нового опыта. Эти специалисты хотят быть услышанными, им важна реализация собственных идей и проектов. Молодые специалисты готовы работать сверхурочно, потому что верят, что могут изменить мир к лучшему.
IT специалисты 30-40 лет, как правило, уже семейные люди – для них важны факторы, влияющие на жизненный комфорт: все виды страховок для членов их семей, льготы для детей, и др. Некоторые компании предлагают такие бонусы – с первого дня работы.
Для этих работников важны годовые премии, так как на них в основном держится семейный бюджет/
Для специалистов 45+ важна стабильность компании, в которой они работают, четкий график работы, соблюдение договоренностей, которые были обозначены еще до их выхода на работу.
Екатерина Гронская, CEO компании Vital Partners