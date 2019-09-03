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«Лошарик» вернулся на «Звездочку» зализывать раны

Атомную подлодку нового поколения АС-31, плучившую кодовое название «Лошарик», отбуксировали в Северодвинск для ремонта, который понадобился в связи с июльским инцидентом.

Напомним, в результате пожара, случившегося (по официальной версии) в аккумуляторном отсеке, от продуктов горения погибли 14 подводников высокого звания. В обществе до сих пор сомнения – что же в этом небольшом пространстве одновременно делали столько большезвездных офицеров. Просто так звание Героя России не раздается…

Напомним, что прозвище героя мультфильма подлодке дали сварщики со «Звёздочки» за корпус, собранный из нескольких шарообразных отсеков.

С самого начала наблюдатели сомневались в ее жизнеспособности, ибо как субмарину назовешь, так она и поплывет. До сих пор никто толком не объяснил, что же в действительности происходило 1 июля на смертоносном подводном аппарате.  

03 ноябрь 09:25 | : Экономика / Происшествия

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