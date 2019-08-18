"У авиации Севера большое будущее". Аэропорт "Архангельск" продолжает отмечать свой юбилей

Гражданская авиация на Севере берет свое начало в далеком 1929 году, когда приказом Всесоюзного общества «Добролет» 2 ноября было создано Управление воздушной линии Архангельск – Усть-Сысольск. С того времени пошел отсчет славной, полной важных и значимых событий истории.
Двумя годами позже, 1 января 1931 года, в Архангельске было учреждено Управление воздушных линий Северного края, и Архангельск стал главными воздушными воротами Севера. Суровый арктическийклимат, географическая удаленность от центра страны, отсутствие дорог стали именно теми факторами, которые дали толчок развитию авиации, и, как следствие, быстрому экономическому развитию отдаленных районов области.
В тяжелые военные годы Великой отечественной войны на базе Архангельского, Апатитского и Вологодского авиаподразделений был создан 5-й отдельный авиаполк ГВФ. Его основными задачами стали авиаразведка, бомбардировка объектов противника, обслуживание партизанских отрядов, поставка на фронт грузов… На счету у полка более 50 тысяч боевых вылетов, и это было весомым вкладом авиации Севера в победу над захватчиком.
Потом началось восстановление страны после опустошительной войны, и авиация опять была на высоте.
1963 года стал знаменательной вехой для гражданской авиации области – в Архангельске начал функционировать новый аэропорт Талаги.5 февраля 1963 года на воздушные линии Архангельск-Москва, Архангельск-Ленинград вышли комфортабельные турбовинтовые самолеты Ил-18.
Непростыми для архангельских авиаторов были годы кардинальных перемен в стране, но они справились, выстояли, и сегодня аэропорт Архангельск совершенно преобразился. Уже не узнать привокзальную площадь, здания терминалов стали современными и удобными для пассажиров, а качество обслуживания пассажиров и надёжность авиаперевозок неизменно растет.
Международный аэропортАрхангельск является аэропортом федерального значения, но за последние годы взял под своё крыло и региональные аэропорты Котласа, Лешуконского, Мезени, Соловков.
География полетов из аэропорта Архангельск неизменно расширяется и сегодня прямые чартерные рейсы доставляют северян в Турцию, Тунис, Объединённые Арабские эмираты, Таиланд...
Жизнь ставит перед предприятием новые, амбициозные задачи, которые направлены на существенное улучшение ситуации с пассажирскими и грузовыми перевозками в регионе, а это, по мнению Генерального директора АО «Аэропорта Архангельск» Ваге Петросяна, позволяет смело утверждать, что у гражданской авиации на Севере большие перспективы.