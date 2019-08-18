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Самые счастливые люди в России - медицинские работники Ханта-Мансийска

Служба исследований компании HeadHunter опросила 5 500 соискателей из разных регионов страны и выяснила, представители каких профобластей чувствуют себя наиболее счастливыми. Опрос проводился на hh.ru с 21 по 27 октября.

В среднем российские соискатели оценили свой уровень счастья на 5,2 балла. Наиболее счастливыми оказались соискатели из Ханты-Мансийского АО (6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов). И напротив, те, кто проживают в Ставропольском крае (4,5 балла) и Пермском крае (4,8 балла), отличились сравнительно большим пессимизмом.

Есть несколько интересных моментов, напрямую влияющих на субъективное ощущение счастья в зависимости от пола, возраста, профессиональной принадлежности опрошенных. Так, например, работающие респонденты чувствуют себя счастливее тех, кто пока не трудоустроен (5,5 против 5 баллов), как и люди с высшим образованием (5,3 балла) в отличие соискателей со средним (5 баллов) и средним специальным образованием (4,9 баллов). В гендерном разрезе в лидерах женщины: представительницы прекрасного пола оценили уровень счастья на 5,5 балла, а мужчины всего на 4,9 балла. Есть разница в восприятии счастья у людей разного возраста. Более счастливыми себя ощущают соискатели старше 55 лет — их средняя оценка оказалась на уровне 6,3 балла, в то время как у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет она составила 4,8 балла.

Самыми «счастливыми» можно назвать опрошенных работников из профессиональных областей медицины и фармацевтики (6,1 балла), госслужбы и НКО (5,9 балла), управления персоналом (5,8 балла), индустрии гостеприимства (5,7 балла), топ-менеджеров (5,6 балла), респондентов из сфер строительства и недвижимости (5,6 балла), а также продаж (5,5 балла). С другой стороны, заметно ниже уровень счастья у представителей автомобильного бизнеса (4,4 балла), рабочего персонала (4,7 балла), начинающих специалистов (4,8 балла) и, как ни странно, IT-специалистов (4,8 балла).

01 ноябрь 07:52 | : Экономика

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