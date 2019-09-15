ОНФ взялся за дворы на Московском проспекте Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к властям региона с просьбой решить вопрос по благоустройству территорий возле домов на проспекте Московский, 55, корпус №2, №3 областного центра. Дома были заселены в 2018 г. по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В региональное отделение ОНФ еще в 2018 г. поступали жалобы от жильцов на то, что территории вокруг новых домов оставались неблагоустроенными, у корпуса №2 была заасфальтирована только часть дороги, а вторая уложена бетонными плитами. Кроме того, детская площадка была фактически непригодна для использования. Власти обещали принять меры, но, как убедились активисты ОНФ, проведя очередной рейд, существенных изменений не произошло.
«Кругом разбросан строительный мусор, отсутствуют нормальные пешеходные дорожки, по которым можно добраться до остановки общественного транспорта или магазина. Хочу напомнить, что прямая обязанность по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования возложена на органы местного самоуправления, на них лежит обязанность по ликвидации несанкционированных свалок, - прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. - В настоящее время строительство в данном районе продолжается, однако на участках планируемого благоустройства образуются несанкционированные свалки строительного и бытового мусора – это недопустимо. Сегодня сложно понять, где на Московском проспекте предполагается очередное строительство, а где нужно благоустраивать территорию. Пока у фактически новых домов мы видим огромный пустырь, заваленный мусором».
Представители ОНФ будут держать на контроле вопрос устранения свалок на Московском проспекте и благоустройства придомовых территорий.