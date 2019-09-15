Эй, ухнем! На стройплощадке ЖК «River Park» забивают сваи (видео)

В настоящее время на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого, где возводится ЖК комфорт- и бизнес-класса «River Park», продолжается погружение свай фундамента.
Всего строителям предстоит погрузить порядка 1600 свай. На сегодня уже забито около 100 свай. Напомним, что строительство ведется на участке, приобретенном по городской программе развития застроенных территорий. За счет застройщика было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
- Все работы ведутся в соответствии с действующим разрешением на строительство и проектно-сметной документацией в рамках действующего законодательства. Участок, отведенный для строительства, и сама стройплощадка находятся за пределами территории, на которой выявлен объект культурного наследия. Никаких предписаний о приостановке строительства нет, работы по нулевому циклу ведутся по графику, продолжается устройство фундамента здания, осуществляется погружение свай, - прокомментировал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. ЖК «River Park», площадью 34,5 тыс. кв. м, расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Жилой комплекс состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Из окон квартир будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Всего в новом жилом комплексе спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Что касается благоустройства территории, то его планируется организовать по мировым стандартам. Внутренняя территория запроектирована по принципу «Двор без машин». Здесь смогут разместиться спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов с антитравматическим покрытием, велопарковка. Дренажная система спроектирована по технологии «Двор без луж», также предусмотрена площадка для раздельного сбора отходов. Во дворе и общественных зонах предусматривается выполнить озеленение, разместить скамейки с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и зоны общедоступного wi-fi. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. В настоящие время работы на всех стройплощадках идут по графику.