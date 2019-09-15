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У нас направления. В Архангельской области самые плохие дороги в России!

К такому печальному для жителей региона выводу пришли аналитики Росстата.

В их рейтинге Архангельская область занимает самое последнее место среди российских регионов – только 3.7% дорог общего пользования соответствуют общепринятым нормативам… остальные можно назвать направлениями.

Ненамного лучше дела в соседнем Ненецком округе – 7.2%.

И вообще, СЗФО на последнем месте в этом списке федеральных округов – 38.8%.

Лучшие дороги в стране в следующих субъектах Федерации: Челябинская обл. (98.1%), Кемеровская обл. и Краснодарский край (по 90.4%).

Неплохо обстоя дела в Тюменской области (89,3), ХМАО (89,4), Ингушетии (86,1) и Хабаровском крае (81,6).

Из перечисленного легко можно сделать вывод – не всегда общее экономическое положения в регионе влияет на состояние дорог. Наверное, дело в другом…

Напомним, что один из главных тезисов Николая Киселева на выигранных им в 2004 году губернаторских выборах звучал примерно так – «хватит развлекать народ кинофестивалями и хоккеем, будем строить дороги и поить детей молоком!». Вот и понастроили…

30 октябрь 11:53 | : Экономика / Скандалы

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