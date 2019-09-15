Виктор Павленко: Даешь Архангельской области ипотеку под 2% годовых!

Сенатор Виктор Павленко принял участие в парламентских слушаниях на тему «О ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года», которые прошли в Совете Федерации.
Как отметил Виктор Павленко, по поручению президента Владимира Путина, проект Стратегии развития Арктической зоны должен быть подготовлен до 1 декабря с учетом позиции субъектов федерации, и стать документом прямого действия, содержащим конкретные меры социально-экономической поддержки северных регионов.
«Учитывая климатические особенности Севера, необходимо повысить уровень социальных гарантий для людей, которые здесь живут и работают. Одно из наших предложений – распространить на Арктические территории, включая Архангельскую область, механизм льготной ипотеки со ставкой в 2%, который президент России Владимир Путин одобрил для регионов Дальнего Востока. Это позволит существенно облегчить условия для приобретения жилья, прежде всего для молодых семей, обеспечит сохранение кадрового потенциала для развития Арктической зоны», - отметил сенатор Виктор Павленко.
Также сенатор подчеркнул, что в Стратегии отмечается необходимость принятия специального законодательного акта, закрепляющего статус Арктической зоны России в качестве объекта государственного регулирования, а ее основные положения должны быть связаны в первую очередь с национальными проектами и обеспечены действенными мерами социальной поддержки населения.