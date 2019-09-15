Архангельские инженеры хотят получать больше... денег

Сегодня на рынке труда наиболее востребованы не только ИТ-специалисты, представители рабочих профессий, врачи, но и инженеры. Причем спрос на инженерно-технических специалистов растет с каждым годом. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter Северо-Запада решили выяснить, каковы перспективы трудоустройства инженеров в Архангельской области и других регионах СЗФО.
Инженеры нужны производству и ИТ
Всего в разных регионах России в период с января по октябрь 2019 года на hh.ru было открыто свыше 170 000 вакансий для инженеров различных специализаций. Интересно, что в привлечении соискателей этого профиля заинтересованы не только работодатели из сферы производства, но и ИТ-компании. Для сравнения: 13% вакансий, размещенных в профобласти производства в регионах Северо-Запада в текущем году, без учета Санкт-Петербурга, были ориентированы на инженеров. То же самое можно сказать и о сфере ИТ и интернета – в 22% от всех предложений о работе в ИТ-сфере была указана инженерная специализация.
Москва и Санкт-Петербург в лидерах по числу вакансий
Наибольшее количество вакансий для инженеров в СЗФО традиционно сосредоточено в Санкт-Петербурге. На долю работодателей из Северной столицы приходится 80% от всех предложений о работе для инженеров, открытых в этом году в регионах СЗФО. Пятерку лидеров по числу вакансий замыкают Ленинградская (5%), Калининградская (4%), Мурманская (3%) и Архангельская области (2%), а также Республика Коми (2%). Далее в порядке убывания следуют Новгородская область, Карелия и Псковская область, в которых открыто по 1% вакансий.
Рынок вакансий растет
Если посмотреть на рынок предложений о работе для инженеров в динамике, в сравнении с 2013 годом количество вакансий по России в целом увеличилось в три раза, по регионам Северо-Запада без Петербурга – более, чем в четыре раза. Прирост на фоне прошлого года также заметен: в третьем квартале работодатели Северо-Запада разместили на 9% больше вариантов для трудоустройства инженеров, чем в третьем квартале 2018 года.
Больше всего вакансий для инженеров-конструкторов и проектировщиков
Кого чаще искали компании из Архангельской области и других регионов СЗФО на hh.ru за неполные десять месяцев 2019 года? Инженеров ПТО (8% от всех вакансий для инженеров), инженеров-технологов (7%), инженеров-конструкторов (6%) и инженеров-проектировщиков (4%). Значительно меньше предложений о работе для инженеров-электроников (1%) и инженеров-энергетиков (2%).
Ключевое требование – опыт
Главным требованием в вакансиях к кандидатам инженерных специальностей по-прежнему остается опыт работы. Причем с каждым годом становится меньше вариантов для трудоустройства инженеров без релевантного опыта работы. Если в регионах Северо-Запада в целом (без учета Петербурга) начинающим инженерам были доступны 12% вакансий, то в Петербурге – всего 7%.
Комментарии Ирины Жильниковой, руководителя пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу:
«С другой стороны, на многих предприятиях активно развиваются системы наставничества, которые позволяют молодому поколению перенимать ценные знания и опыт у зрелых специалистов еще на этапе обучения. Пользу от такого «партнерства» получают все – и сам наставник, и новичок, и компания. В итоге к моменту выпуска у большинства молодых специалистов есть необходимый багаж из опыта и знаний, приобретенный за время прохождения практик, стажировок, позволяющий ему двигаться вверх по карьерной лестнице».
В каждом втором предложении о работе был указан требуемый стаж от 1 года до трех лет. Каждая третья вакансия подразумевала наличие более серьезного опыта работы у соискателей – от 3 до 6 лет.
Зарплаты увеличиваются
Есть еще одна позитивная тенденция на рынке труда инженеров – рост заработных плат. За три года, по аналитике «Карты вакансий», уровень предлагаемых зарплат для инженеров с опытом работы от 1 года до 3 лет вырос с 37 400 рублей до 51 724 рублей в третьем квартале 2019 года в СЗФО.
В среднем по рынку труда, согласно данным hh.ru, инженерам в Архангельской области работодатели предлагают 45 000 рублей, хотя сами соискатели рассчитывают на большее – 50 000 рублей.