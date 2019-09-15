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Страсти по зарплате - не надо стесняться своих аппетитов

Скрывая размер зарплаты, большинство работодателей и соискателей рассчитывает на выгодный торг. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, что стоит за формулировкой «зарплата по договоренности» в вакансиях и резюме. В опросе приняли участие 500 работодателей и 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Уровень дохода «по договоренности» указан в 12—13% вакансий. Подавляющее большинство работодателей таким образом стремится наиболее выгодно нанять специалиста: 65% устанавливают зарплату по итогам собеседования, 32% не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной форме оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей, 14% рассчитывают, что найдут работников с низкими ожиданиями, 11% скрывают размер заработной платы, когда она оказывается ниже среднерыночной. Каждый пятый работодатель указывает зарплату по договоренности в расчете привлечь больше резюме. 18% работодателей скрывают величину зарплаты от сотрудников компании и конкурентов. Лишь 3% говорят о том, что не знают, сколько нужно платить тому или иному сотруднику.

Зарплата «по договоренности» указана в 56—57% резюме. Скрывая зарплатные ожидания, соискатели чаще всего рассчитывают дороже продать себя как специалиста: 33% говорят, что зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства, 3% готовы согласиться на невысокую зарплату с перспективой роста. Соискатели также не указывают зарплату в резюме, потому что готовы принять условия работодателя, претендуют на работу в разных городах либо рассчитывают увеличить таким образом отклик на резюме (по 4%). 7% россиян утверждают, что указывать зарплату по договоренности им удобнее. Для 3% респондентов зарплата — не главное. Еще 3% не указывают зарплату в резюме, откликаясь на вакансии, где уровень дохода также скрыт. 8% соискателей признались, что не знают, сколько стоят. Если вы входите в число таких соискателей, то узнать вашу цену на рынке труда поможет тест «Зарплатомер» от Superjob. Указание размера желаемой зарплаты в резюме позволит быстрее найти высокооплачиваемую работу.

Для работодателей эксперты Supejob рекомендуют не держать зарплатные предложения в тайне: вакансии с указанными зарплатами закрываются в 1,5 раза быстрее! Скрывая размер зарплаты, большинство работодателей и соискателей рассчитывает на выгодный торг. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, что стоит за формулировкой «зарплата по договоренности» в вакансиях и резюме. В опросе приняли участие 500 работодателей и 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Уровень дохода «по договоренности» указан в 12—13% вакансий. Подавляющее большинство работодателей таким образом стремится наиболее выгодно нанять специалиста: 65% устанавливают зарплату по итогам собеседования, 32% не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной форме оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей, 14% рассчитывают, что найдут работников с низкими ожиданиями, 11% скрывают размер заработной платы, когда она оказывается ниже среднерыночной. Каждый пятый работодатель указывает зарплату по договоренности в расчете привлечь больше резюме. 18% работодателей скрывают величину зарплаты от сотрудников компании и конкурентов. Лишь 3% говорят о том, что не знают, сколько нужно платить тому или иному сотруднику.

Зарплата «по договоренности» указана в 56—57% резюме. Скрывая зарплатные ожидания, соискатели чаще всего рассчитывают дороже продать себя как специалиста: 33% говорят, что зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства, 3% готовы согласиться на невысокую зарплату с перспективой роста. Соискатели также не указывают зарплату в резюме, потому что готовы принять условия работодателя, претендуют на работу в разных городах либо рассчитывают увеличить таким образом отклик на резюме (по 4%). 7% россиян утверждают, что указывать зарплату по договоренности им удобнее. Для 3% респондентов зарплата — не главное. Еще 3% не указывают зарплату в резюме, откликаясь на вакансии, где уровень дохода также скрыт. 8% соискателей признались, что не знают, сколько стоят. Если вы входите в число таких соискателей, то узнать вашу цену на рынке труда поможет тест «Зарплатомер» от Superjob. Указание размера желаемой зарплаты в резюме позволит быстрее найти высокооплачиваемую работу.

Для работодателей эксперты Supejob рекомендуют не держать зарплатные предложения в тайне: вакансии с указанными зарплатами закрываются в 1,5 раза быстрее!

29 октябрь 09:08 | : Экономика

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