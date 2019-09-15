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В Коряжме мужчины меряются… автокранами

Дмитрий Кашенцев работает машинистом автокрана автотранспортной службы филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме. Техника у него в руках мощная, потому задачи поручают серьезные, каждый подъем груза – большая ответственность. В канун профессионального праздника водителей наш корреспондент задал Дмитрию несколько вопросов.

- Как вы стали крановщиком?

- Никаких метаний по поводу выбора профессии не было. В армии по разнарядке направили в учебку на автокрановщика. Причем сказали: те, кто сдаст экзамен на пять, получат право работать крановщиком и на «гражданке» на всей территории России. Мотивация была хорошая – сдал на высший балл.

На комбинат в Коряжме пришел в 2011 году. Работал подменным на отечественных кранах «Ивановец», на белорусских МАЗах, набирался опыта. Потом постажировался на стареньком пятидесятитоннике Liebherr и в мае 2014-го поехал в Братск получать кран той же фирмы, только новенький и более мощный.

- Говорят, это самый серьёзный автокран на комбинате.

- Да, длина стрелы – 52 метра, грузоподъемность – 90 тонн.

- У водителей обычных машин за окном мелькают версты, меняются пейзажи. Вам не скучно вертеться на месте вокруг «своей оси»?

- Работа интересная, потому что каждый раз разная и в каком-то смысле уникальная. Этим летом меняли фундаменты отстойников на станции биологической очистки промстоков. Ни один из кранов, кроме моего Liebherr, не дотянется стрелой до центра отстойника.

- А что было самым тяжёлым для вашего крана?

- По массе – барабан для котла на ТЭЦ, его нужно было перегрузить с платформы в цех.

А вообще, масса объекта не главное. Если работаешь на большом плече стрелы, требуется особая сноровка и максимальная точность в движениях. Поэтому кабина крана оснащена приборами, как в самолёте. На мониторе отражаются различные режимы работы, вводятся поправочные коэффициенты, например, на скорость ветра.

(по материалам tk-online)

28 октябрь 14:27 | : Экономика

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