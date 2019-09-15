В Коряжме мужчины меряются… автокранами

Дмитрий Кашенцев работает машинистом автокрана автотранспортной службы филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме. Техника у него в руках мощная, потому задачи поручают серьезные, каждый подъем груза – большая ответственность. В канун профессионального праздника водителей наш корреспондент задал Дмитрию несколько вопросов.
- Как вы стали крановщиком?
- Никаких метаний по поводу выбора профессии не было. В армии по разнарядке направили в учебку на автокрановщика. Причем сказали: те, кто сдаст экзамен на пять, получат право работать крановщиком и на «гражданке» на всей территории России. Мотивация была хорошая – сдал на высший балл.
На комбинат в Коряжме пришел в 2011 году. Работал подменным на отечественных кранах «Ивановец», на белорусских МАЗах, набирался опыта. Потом постажировался на стареньком пятидесятитоннике Liebherr и в мае 2014-го поехал в Братск получать кран той же фирмы, только новенький и более мощный.
- Говорят, это самый серьёзный автокран на комбинате.
- Да, длина стрелы – 52 метра, грузоподъемность – 90 тонн.
- У водителей обычных машин за окном мелькают версты, меняются пейзажи. Вам не скучно вертеться на месте вокруг «своей оси»?
- Работа интересная, потому что каждый раз разная и в каком-то смысле уникальная. Этим летом меняли фундаменты отстойников на станции биологической очистки промстоков. Ни один из кранов, кроме моего Liebherr, не дотянется стрелой до центра отстойника.
- А что было самым тяжёлым для вашего крана?
- По массе – барабан для котла на ТЭЦ, его нужно было перегрузить с платформы в цех.
А вообще, масса объекта не главное. Если работаешь на большом плече стрелы, требуется особая сноровка и максимальная точность в движениях. Поэтому кабина крана оснащена приборами, как в самолёте. На мониторе отражаются различные режимы работы, вводятся поправочные коэффициенты, например, на скорость ветра.
(по материалам tk-online)