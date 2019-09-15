Безработица в России и Архангельской области

Исследования экономистов и социологов показали, что самыми проблемными в плане занятости населения остаются Республики Северного Кавказа – Ингушетия, Чечня, Северная Осетия и Дагестан. ТО есть, те субъекты Российской Федерации, куда вкачиваются миллиарды госбюджета для создания рабочих мест… и там растворяются без осадка. Впрочем, наблюдатели напоминают, что по сложившейся веками традиции горские мужчины не привыкли утруждать себя работой, как минимум, официальной.
Самыми благополучными в этом смысле предсказуемо оказались две столицы – Москва и Питер, а также нефтедобывающие регионы – ЯНАО, ХМАО и примкнувшая к этой группе Московская область.
По официальным данным региональной статистики, за 9 месяцев текущего года число безработных в Архангельской области выросло на 4,8%. Всего безработными здесь числятся 8,3 тысяч человек. При общей численности населения в 1 200 000 и без учета скрытой безработицы процент вполне допустимый