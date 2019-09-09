ПАО «МРСК Северо-Запад»: Прощай, «Архэнергосбыт»!

В битве титанов редко случается боевая ничья.
Как и в случае затяжной схватки двух энергоолигархов, как их метко обозвали наши соратники по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера».
В данном конкретном случае проиграл «Архэнергосбыт», который при миллиардных долгах за передачу электроэнергии потребителям позволял себе такие роскошества, как содержание парка дорогих иномарок или бесполезных должностей с неясными функциями в штатном расписании.
В своем официальном пресс-релизе ПАО «МРСК Северо-Запад» сообщает, что контролирует ход ведения процедуры банкротства ПАО «Архэнргосбыт» в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности», в том числе за расходами конкурсного управляющего. В случае выявления необоснованных расходов к конкурсному управляющему могут быть приняты меры вплоть до отстранения.
«…сбыт» ни разу не жалко, но и за ПАО не радостно. А какой другой реакции энергетики ждут от рядового платильщика коммунальных услуг?