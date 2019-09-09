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На работу как на... Россияне все чаще выбирают общественный транспорт

Жители Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно тратят на дорогу до работы общественным транспортом около часа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел исследование среди сотрудников крупнейших российских городов: каким видом транспорта чаще всего добираются на работу, сколько времени тратят на дорогу и сколько времени хотели бы тратить. В социологических опросах приняли участие по 1500 сотрудников из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов.

 

Добираться до работы общественным транспортом предпочитает большинство сотрудников из Москвы и Санкт-Петербурга (67 и 56% соответственно). Меньше всего времени на путешествие до работы в общественном транспорте тратят жители Тольятти и Ульяновска (в среднем 35 и 37 минут).

 

Поездки на личном авто в приоритете у работников из Екатеринбурга и Красноярска (52 и 51%). Быстрее всего на своей машине приезжают на работу жители Сочи и Тольятти (за 23 и 25 минут соответственно).

 

Для москвича предел мечтаний — добраться до работы за 27 минут, идеальное время для петербуржца — 24 минуты. Жители Красноярска и Хабаровска считают, что в дороге на работу надо проводить не более 15 минут ежедневно.

 

По данным Superjob, за 5 лет количество сотрудников, использующих общественный транспорт для поездок на работу, наиболее значительно увеличилось в Новосибирске и Тюмени. Доля работников, использующих личный транспорт, с 2014 года снизилась практически во всех мегаполисах, за исключением Волгограда и Саратова.

25 октябрь 12:03 | : Экономика

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