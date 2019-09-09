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Фрезеровщик в Архангельске - получите сколиоз за 36 тысяч в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, фрезеровщик в Архангельске в среднем получает 36 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 57 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 52 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 35 000 рублей, в Сыктывкаре 38 000 рублей и в Петрозаводске -  37 000 рублей в месяц.

К ощутимым минусам этой рабочей профессии относятся профессиональные заболевания. Фрезеровщик работает стоя, склонившись над станком – это может вызвать варикозное расширение вен, заболевание суставов и даже искривление позвоночника пр.

Фрезеровщику необходима хорошая координация движений рук, нормальное зрение, развитый глазомер, хорошая зрительная память, развитое наглядно-образное мышление, пространственное воображение.

При заболеваниях органов дыхания (туберкулез, хроническая пневмония и др.), сердечно-сосудистой или нервной системы, опорно-двигательного аппарата (деформация позвоночника, хронический ревматизм и др.), значительное снижения зрения, слуха, заболевания кожи на кистях рук считаются противопоказаниями.

Фрезеровщик должен уметь читать чертежи, знать основы геометрии, черчения, теорию обработки материалов, с которыми работает. Понимать устройство станка и уметь его настроить. Владеть приёмами работы на станке и пользования измерительными инструментами.

 

25 октябрь 07:48 | : Экономика

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