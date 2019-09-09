Ситуацию с архангельским детсадом "Песенка" взял на контроль Народный фронт

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой сохранить прежний профиль единственного специализированного детского сада № 32 «Песенка» в областном центре. Дошкольное учреждение посещают дети с нарушением зрения, самые распространенные диагнозы - амблиопия, астигматизм, косоглазие.
Ранее за помощью в региональное отделение ОНФ обратились родители, чьи дети посещают детский сад «Песенка». Они рассказали, что в учреждении сокращают медсестер и врача-офтальмолога, но самое главное – планируют уменьшить количество сеансов лечения: вместо ежемесячных курсов будет всего два-три курса в год. В связи с чем родителям было предложено «добирать» лечение в областной офтальмологии.
«Зачем мы тогда переводили детей из садиков, которые находились рядом с домом, в это специализированное дошкольное учреждение?! При таких переменах нам придется постоянно возить их по поликлиникам», - говорят родители.
Активисты регионального отделения ОНФ также не поддерживают такой способ оптимизации.
«Это единственный садик с подобным профилем и его нужно сохранить с полным объемом оказания офтальмологической помощи. После того как история стала резонансной, в минздраве региона объясняют причины оптимизации по-другому. По словам чиновников, медицинские аппараты, установленные в детском саду «Песенка» с 1989 года, требуют обновления. Для этого нужно привести материально-техническую базу кабинета в соответствие с порядком оказания офтальмологической помощи нуждающимся детям», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко.
«В правительстве региона заверили, что речь о закрытии кабинета офтальмолога в детском саду «Песенка» не идет. Напротив, есть стремление создать такие условия, чтобы не нарушался ни лечебный, ни педагогический режим, и в то же время, чтобы все дети получили необходимую медицинскую помощь, - отметил руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. В течении двух месяцев мы будем держать связь с родителями и проконтролируем развитие ситуации».