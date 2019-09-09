Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ситуацию с архангельским детсадом "Песенка" взял на контроль Народный фронт

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой сохранить прежний профиль единственного специализированного детского сада № 32 «Песенка» в областном центре. Дошкольное учреждение посещают дети с нарушением зрения, самые распространенные диагнозы - амблиопия, астигматизм, косоглазие.

Ранее за помощью в региональное отделение ОНФ обратились родители, чьи дети посещают детский сад «Песенка». Они рассказали, что в учреждении сокращают медсестер и врача-офтальмолога, но самое главное – планируют уменьшить количество сеансов лечения: вместо ежемесячных курсов будет всего два-три курса в год. В связи с чем родителям было предложено «добирать» лечение в областной офтальмологии.

«Зачем мы тогда переводили детей из садиков, которые находились рядом с домом, в это специализированное дошкольное учреждение?! При таких переменах нам придется постоянно возить их по поликлиникам», - говорят родители.

Активисты регионального отделения ОНФ также не поддерживают такой способ оптимизации.

«Это единственный садик с подобным профилем и его нужно сохранить с полным объемом оказания офтальмологической помощи. После того как история стала резонансной, в минздраве региона объясняют причины оптимизации по-другому. По словам чиновников, медицинские аппараты, установленные в детском саду «Песенка» с 1989 года, требуют обновления. Для этого нужно привести материально-техническую базу кабинета в соответствие с порядком оказания офтальмологической помощи нуждающимся детям», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко.

«В правительстве региона заверили, что речь о закрытии кабинета офтальмолога в детском саду «Песенка» не идет. Напротив, есть стремление создать такие условия, чтобы не нарушался ни лечебный, ни педагогический режим, и в то же время, чтобы все дети получили необходимую медицинскую помощь, - отметил руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. В течении двух месяцев мы будем держать связь с родителями и проконтролируем развитие ситуации».

22 октябрь 13:13 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Математик "в законах". Павел Гвоздухин - депутат АрхГорДумы, который не любит политику
Безжалостный Архангельск голосует за смертную казнь
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (211)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20