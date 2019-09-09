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Архангельский рыбный техникум может попасть в лапы САФУ

На прошлой неделе в социальных сетях и региональных СМИ только и обсуждали ожидаемое закрытие Архангельского рыбопромышленного техникума. Что окончательно поставит крест на столице региона, как на «городе трески».

Дело в том, что это среднее специальное учреждение уже несколько лет как является филиалом Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Руководство иногороднего вуза приняло решение закрыть филиал в разгар учебного процесса, фактически лишив 500 студентов права на получение образования.

Наблюдатели называют два возможных повода к закрытию: 1) сложное финансовое положение головного вуза; 2) усиление конкуренция между двумя регионами на фоне федеральных программ по развитию Арктики.

Как стало известно изданию «Регион29» из собственных источников в исполнительной власти, в Министерство науки и высшего образования РФ направлено очередное письмо с настоятельной просьбой передать техникум со всей имеющейся имущественной базой в управление САФУ.

В свою очередь, наблюдатели от ИА RUSNORD видят в подобном решении немалую степень риска. Общеизвестно, что и без того наш федеральный университет в долгах как в шелках – закрываются иногородние филиалы, задерживаются зарплаты преподавательскому составу, растут долги по коммунальным платежам и пр. А тут ещё дополнительная финансовая нагрузка…   

22 октябрь 13:02 | : Экономика / Скандалы

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