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Ну-с, снимайте бурнус. Работодатели стали чаще колоть своих сотрудников

Практически каждая вторая компания предлагает сотрудникам пройти вакцинацию от гриппа. В преддверии сезона простуд сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, какие меры по предотвращению заболеваемости принимаются в российских компаниях. В открытом опросе приняли участие 500 представителей кадровых служб из всех округов России.

Вакцинация является самой популярной мерой по борьбе с эпидемией гриппа в российских компаниях (48%). 5% работодателей отправляют заболевающих сотрудников на домашнее лечение, дабы избежать распространения вируса. По 3% компаний закупают витамины и используют в борьбе с эпидемией народные средства (мед, лимон, имбирь). Столько же организаций использует профилактические меры. К санитарной обработке помещений и кварцеванию прибегают 3% компаний. 2% работодателей пропагандируют здоровый образ жизни и ведут с сотрудниками разъяснительную работу. По 1% компаний в борьбе с болезнью использует противовирусные препараты, одноразовые маски, проветривание помещений. 1 из 100 компаний пропагандирует занятия спортом. Еще 1% работодателей организует медосмотры.

Не принимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа 23% компаний.

По данным Superjob, число компаний, применяющих вакцинацию в борьбе с гриппом, сегодня максимально за 10 лет (48%). Реже всего прививки от гриппа предлагали сотрудникам в 2012 году (29%).

18 октябрь 09:27 | : Экономика

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