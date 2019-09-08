Портной в Архангельске - будущие дольче-габаны начинают с малого

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, портной в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 46 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Портной - это творческая профессия, что пользуется значительным спросом на рынке труда. Специалист должен обладать отменной выдержкой и сохранять терпение в различных ситуациях. Порой приходится иметь дело с особо капризными клиентами. Покупателя может не устроить качество готовой работы, несмотря на обсуждение всех нюансов, касающихся внешнего вида вещи. В ряде случаев происходит порча материала по причине неверного модулирования либо неточного лекала.
Невзирая на возможные риски, хороший портной никогда не останется без работы, ведь люди будут постоянно покупать одежду. Работа портным является достаточно сложной, ведь надо не только отлично знать свое дело, но и уметь угождать покупателям.
Между тем, профессия портного противопоказана людям с плохим зрением, нарушениями функционирования опорно - двигательного аппарата, заболеваниями сердца и органов дыхания. Многие портные жалуются на ухудшение зрения и боли в спине вследствие длительной сидячей работы.
Даже при скромной зарплате на начальном этапе начинающий портной должен помнить, что это лишь первый шаг к индивидуальному предпринимательству, а может быть и к собственному мировому бренду.