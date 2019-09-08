Ау, фельдшер! Лучшие медицинские вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие в Архангельской области существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в сфере медицины:
Врач хирург-стоматолог имплантолог - https://bit.ly/321mXb2 (от 100 000 руб. до вычета налогов)
Врач акушер-гинеколог - https://bit.ly/2M6Ijyd (от 70 000 руб. до вычета налогов)
Врач - педиатр участковый - https://bit.ly/33kPo3Y (от 70 000 руб. до вычета налогов)
Фельдшер - https://bit.ly/2nzo02V (от 65 000 руб. на руки)
Заведующий аптекой - https://bit.ly/35mo0Ev (от 46 000 руб. до вычета налогов)