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Ау, фельдшер! Лучшие медицинские вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие в Архангельской области существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в сфере медицины:


Врач хирург-стоматолог имплантолог - https://bit.ly/321mXb2 (от 100 000 руб. до вычета налогов)

Врач акушер-гинеколог - https://bit.ly/2M6Ijyd (от 70 000 руб. до вычета налогов)

Врач - педиатр участковый - https://bit.ly/33kPo3Y (от 70 000 руб. до вычета налогов)

Фельдшер - https://bit.ly/2nzo02V (от 65 000 руб. на руки)

Заведующий аптекой - https://bit.ly/35mo0Ev (от 46 000 руб. до вычета налогов)


14 октябрь 16:25 | : Экономика

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