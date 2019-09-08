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Продавцы, расслабьтесь. Кому в Архангельской области не грозит безработица (анализ рынка вакансий)

Рынок труда сегодня переживает период мощной трансформации: меняются приоритеты как у соискателей, так и у работодателей, часть профессий постепенно уходит в прошлое, все более востребованными становятся цифровые навыки и так называемые soft skills, прогрессивные компании меняют подход к найму сотрудников. Эти и другие факторы оказывают влияние на динамику и структуру спроса и предложения в стране. Причем речь идет не только о столичных городах, но и о регионах. Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 5 268 вакансий, размещенных в Архангельской области с 1 июля по 30 сентября 2019 года на hh.ru, и выявили основные тенденции на рынке труда региона.

О работодателях

Если во втором квартале количество вакансий по всей России снижалось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то в третьем квартале наметилась положительная динамика. Например, в августе число предложений о работе, открытых в разных регионах страны на hh.ru, выросло на 11% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Тем не менее, работодатели Архангельской области в третьем квартале 2019 года оказались менее активны, чем год назад: с июля по сентябрь количество вакансий уменьшилось на 18% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Существенные изменения претерпела структура рынка вакансий Архангельской области за минувший год. Лидером по числу предложений о работе остается сфера продаж – ее доля от общего количества вакансий, опубликованных в Архангельской области в третьем квартале, составила 35%, что больше прошлогоднего показателя на 5%. Работодатели активно привлекают продавцов, консультантов, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, торговых представителей, мерчендайзеров и супервайзеров. Кроме того, учитывая специфику архангельского рынка труда, большим спросом пользуется рабочий персонал (14%), специалисты транспорта и логистики (12%), административный персонал, начинающие специалисты, работники сфер производства и медицины, фармацевтики (по 9%). Чуть меньше доля рынка для представителей профобластей строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса, IT-сферы и работников банковского сектора (по 7%). За год заметно подросла доля предложений о работе в сферах продаж, транспорта и логистики, автомобильного бизнеса в общей структуре вакансий, и, напротив, значительно сократился сегмент рынка медицины и фармацевтики.

О соискателях

Больше интереса к открытому рынку труда стали проявлять архангелогородцы, которые в третьем квартале разместили или обновили на 17% больше резюме, чем за аналогичный период 2018 года. В целом по стране прирост за третий квартал оказался аналогичным. Что примечательно – на протяжении последних двух лет в Архангельской области отмечается позитивная динамика роста резюме.

Самой многочисленной группой соискателей на рынке труда Архангельской области являются представители сферы продаж (18%), а также начинающие специалисты и студенты – 17% от всех открытых или обновленных с июля по сентябрь 2019 года резюме принадлежали этим группам кандидатов. Соискателям из сферы транспорта и логистики принадлежит 7% от всех резюме, а производственным работникам и административному персоналу – 6%. На специалистов бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятия приходится 5%, по 4% - на ИТ-специалистов, рабочий персонал и работников сферы строительства и недвижимости.

Об уровне конкуренции

Отталкиваясь от спроса и предложения, можно определить уровень конкуренции. В июле, августе и сентябре 2019 года в Архангельской области был зафиксирован самый высокий уровень конкуренции в сравнении с аналогичными месяцами в 2017 и 2018 годах. Так, в июле он составил 4,3 активных резюме на одну открытую вакансию, в августе - 3,9, а в сентябре снова поднялся до 4,3, что можно объяснить фактором сезонности – завершился период летних отпусков, и соискатели стали активнее искать работу на hh.ru. По России в целом уровень конкуренции среди соискателей за этот период не превысил отметку в 5,6 резюме на одну вакансию – оптимальное соотношение спроса и предложения на рынке труда.

Самая напряженная ситуация в конкурентном поле в третьем квартале сложилась среди работников сфер добычи сырья и государственного сектора. Уровень конкуренции среди этих категорий специалистов варьировался от 10 до 18 кандидатов на одно вакантное место.

Однако констатировать профицит на рынке труда Архангельской области преждевременно: в профобластях консультирования, страхования, рабочего и домашнего персонала, медицины и фармацевтики, а также среди представителей сфер инсталляции и сервиса, автомобильного бизнеса, банковского сектора и продаж в сентябре этого года на одну вакансию приходилось менее трех резюме.  










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14 октябрь 11:40 | : Экономика

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