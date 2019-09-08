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Монтажник слаботочных систем в Архангельске - слесарь-эстет со скромной зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, монтажник слаботочных систем в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 46 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.

Нюансы:

Человек с такой профессией может работать в компании, занимающейся охранной сигнализацией или эксплуатацией лифтов, установкой домофонов или Интернета. В зависимости от направления деятельности будет определяться направленность знаний специалиста.

Монтажник слаботочных систем должен:

- Знать правила установки и соединения систем телекоммуникации, связи, ОПС, СКУД, видеонаблюдения, сигнализации.

- Знать основные законы физики, особенно электротехники.

- Уметь работать с кабелями, знать правила соединения и взаимодействия разных материалов.

- Владеть приемами столярных и слесарных работ.

- Кроме этого, монтажник слаботочных сетей должен обладать эстетическим вкусом: он должен проложить сети так, чтобы не испортить интерьер, чтобы проложенные кабеля не мешали жильцам или сотрудникам офиса.

 

14 октябрь 08:00 | : Экономика

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