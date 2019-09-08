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Россия в пролёте. Китайский турист как агент влияния

В минувшие выходные сразу на нескольких центральных телеканалах вышли сюжеты о китайских туристах, посещающих Россию.

Вроде бы, должны радоваться, но на самом деле от этого нескончаемого потока больше геморроя, чем прибытка. В арктические круизы с их заоблачными ценами едет очень ограниченный контингент богачей из Поднебесной, те, кто уже объелся европами-америками, таким на фиг не нужны наши матрёшки, они редко и с борта сходят на остановках в русских городах. Те же, кто бродит по достопримечательностям Москвы и Питера, крайне экономны. По оценкам профессиональных туроператоров, средний турист из Китая тратит на нашей гостеприимной земле от силы 38 000 рублей за тур. В основном это старший возрастной контингент, когда-то много слышавший про СССР и получивший наконец возможность хоть что-то увидеть собственными глазами. Откуда у таких деньги?! В Европе их дети-внуки в поездках эконом-класса тратят в три-четыре раза больше.

Но даже эти невеликие деньги не попадают в наши бюджеты. Дело в том, что китайский турист традиционно ориентируется на услуги, предоставляемые его же соотечественниками – заказывает экскурсии у китайских гидов, ужинает в китайских ресторанах, ночует в отелях или общежитиях, принадлежащих китайцам… даже матрёшки-балалайки приобретает в китайских сувенирных лавочках. В своё очередь продавцы услуг переправляют заработанное родне в Китай, они для того сюда и приехали. Нам же остаются их крики, суета, мусор… короче, то ещё послевкусие.

Почему так синхронно вышли эти сюжеты? Похоже, и нас всерьёз стала волновать ползучая китайская экспансия.

Я рос в те времена, когда китаец из собрата (товарища по несчастью?), строящего социализм, превращался в самого вероятного из имеющихся в мире противников. Ещё в начальной школе мы всем классом собирались идти кидать чернильницы в Китайское посольство, протестуя против безобразий на острове Даманский, и нас еле успел тормознуть физрук. Когда в армии (77-79) по телевизору рассказывали о китайских ревизионистах, офицеры делали суровые лица и приказывали:

- Смотрите внимательно, вам с ними воевать.

Они были почти правы, юго-восточный конфликт 79-го года между Китаем и Вьетнамом казался генеральной репетицией большой бойни, в которой у нас практически нет шансов, людской массой задавят. Снова стали материть генсека Хрущева, сдуру подарившего Мао Дзедуну атомное оружие. Эта истерия автоматически кончилась с вводом советских войск в Афганистан, бойкотом Московской Олимпиады и началом программы «Звездных войн», наш самый вероятный противник снова оказался под звездно-полосатым стягом. С Китаем уже не то, чтобы дружили, но мирно сожительствовали. Без былого фанатизма, по перестроечным умам больно ударила информация о танках, утюжащих студенческие тела на площади Тянванмэнь. На этом фоне в тот исторический период мы выглядели образцом демократии и прогресса. Мол, стремимся вперёд, а Китай остаётся совершенно закрытым миллиардным сообществом коммунистических ортодоксов.

Боже, как я удивился, когда обнаружил на 80 процентах американского ширпотреба лейбл "Made in Chine"! Оказалось, они уже несколько лет как качают американскую валюту. Не только дешевыми товарами, но и денежными переводами от членов китайской диаспоры, и никакая идеология этому не мешает. Воскресный поход в кино с дальнейшим посещением китайского ресторана возведен в культ для среднестатистической американской семьи, озверевшей от ежедневного гамбургера. Главное, не надоедает, меню разнообразно и по ценам демократичное. Все это сопровождается улыбчивой смиренностью. Свидетельствую, любой тамошний чайна-таун намного безопаснее негритянского или латинского квартала, истории из жизни китайской мафии я отношу к очередной голливудской легенде. Один нюанс, эта диаспора совершенно не смешивается с коренными жителями, тогда мне это казалось наивысшим проявлением здорового патриотизма. Бывают, конечно, варианты… но чаще в толерантных сериалах типа «Скорой помощи».

Китайская «перестройка» - ровесница нашей, но со своими национальными особенностями. Там сначала взялись за подъём экономики, оставив в неприкосновенности саму политическую систему, этим российские коммунисты до сих пор тычут в нос младореформаторам. И забывают об очень важной составляющей - разности менталитетов. Как бы кто ни упирался, по своему мышлению и культуре мы больше Запад, чем Восток. Много ли вы можете назвать китайских писателей? Или думаете, там кино не снимают, раз его нет в нашем прокате? И пишут, и снимают, только прокатывать и издавать у нас не рентабельно, спроса не будет, совершенно другая философия и восприятие жизни. Согласен, в последнее время китайская литература потихоньку стала выходит на российский книжный рынок (и не только), так это их современные писатели подгоняют свой стиль под европейский, а не мы им вдруг прониклись. Что нам близко, так это китайский цирк, самое дурацкое на мой вкус искусство. И Шаолинь… куда наш мужик без смачного мордобоя?!

Примета нынешнего времени – на восточных территориях России всё чаще русские (российские) барышни выходят за работящих, хозяйственных и малопьющих мужчин, чьи глаза раскосы от рождения, а не в следствии злоупотребления. Так раньше поступали кавказские горячие мужчины, чтобы легализироваться в мегаполисах, что в конечном итоге привело не только к созданию ОПГ по этническому признаку, но и городских национальных анклавов внутри больших городов. Ну, вы знаете, это там, где на Курбан-байрам баранов режут.

Выражение «маленький Баку» давно никого не удивляет? Готовьтесь, скоро так же не будет удивлять и «маленький Шанхай».

А ведь в 80-е… В те годы на «Мосфильме» работал помощник звукооператора (микрофонщик) Николай Иванов. Именно так он был записан в паспорте, без отчества, на киностудии его все звали в глаза Коля-китаец. Как его угораздило попасть в СССР, уже и не помню, много легенд ходило. Коля был приличным, пьющим человеком, без акцента говорящим по-русски. Вот только друзей у него не было. Коллеги, да, собутыльники - вся съёмочная группа, но близко к себе он никого не допускал. В экспедициях обязательно где-нибудь находил своих, с ними и общался. От этого нам было с ним не очень уютно, несмотря на всю космополитичность мирового кинематографа.

И вот какая штука. По-моему, даже руководство Коммунистической партии Китая особо не скрывает, что в её планах побольше разбросать соотечественников по миру. Во-первых, это избавит страну от людей, лишних в национальной экономике. Во-вторых, агенты влияния… пусть кто-нибудь докажет, что это кому-то когда-то повредило во внешней политике.

Тем не менее, наша власть в лице китайских мужей получит трезвых и дисциплинированных работников… почти так же, как и их жёны. Не зря же Россия женского рода.

И ещё один важный на мой взгляд момент. Обратите внимание, китайских лиц всё больше на наших улицах, в сфере обслуживания и бизнесе, но их совершенно нет в политике. Даже самые успешные эмигранты мечтают закончить свои дни у себя на родине, любуясь могуществом новой Поднебесной империи, такая идеология в любой момент запросто заменит поднадоевший многим коммунистический режим. А вот дальше…

Я бы был поосторожней с такими соседями-тихушниками.

 Леонид Черток

13 октябрь 07:40 | : Экономика

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