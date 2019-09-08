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Залудить мост через Луду

Строительство нового моста на «дороге жизни Онежского побережья Белого моря» и другие вопросы обсудили представители ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» с руководством дорожного агентства «Архангельскавтодор» и АО «Плесецкое дорожное управление».

Напомним, в мае этого года администрация Приморского района передала дорогу от деревни Уны до деревни Луды, «Архангельскавтодору».

Уже в июле подрядчик — «Плесецкое дорожное управление» — приступил к ремонтным работам и расчистке дороги от кустарников. К сегодняшнему дню отремонтирован и расчищен участок от деревни Уны до моста в Луде.

Сам мост, связывающий деревню с областным центром, сейчас в аварийном состоянии. По словам директора «Архангельскавтодора» Игоря Пинаева, начать возведение нового планируется в следующем году. Инженерные изыскания уже проводятся, а после будет разработан проект. На время строительства моста через реку будет построена временная переправа.

По завершению работ «Плесецкое дорожное управление» продолжит ремонт оставшегося участка автодороги — после моста до причала на реке Уне.

На встрече обсуждалась также установка дорожных знаков и указателей, вносились предложения по обустройству дороги и подъезда к причалу Уны и поднимались другие вопросы.

Справка: В Уне и Луде официально проживает чуть больше ста человек. Кроме того, на всём Онежском полуострове действует три рыболовецких колхоза и национальный парк «Онежское Поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Сейчас мост признан аварийным, движение автомобилей по нему запрещено.  

10 октябрь 15:03 | : Экономика

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