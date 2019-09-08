Проект «Шиес»: все начинается с благотворительности

Если разобраться, страсти в Ленском районе Архангельской области кипят на голом месте – строительные работы приостановлены, проводятся изыскательские работы, готовятся общественные слушания и т.д.
Между тем, трудами компании «Технопарк» и правительства Москвы деньги в регион уже пошли… конкретные деньги.
Всего в период с 2019 по 2021 год регион должен освоить два миллиарда рублей, выделенных правительством Москвы на социально-экономическое развитие в рамках программы сотрудничества по проекту создания экотехнопарка «Шиес». Из этих средств полтора миллиарда рублей предназначены на инфраструктурные и социальные объекты Ленского района. Речь идет о ремонте и строительстве образовательных и медицинских учреждений, дорог муниципального значения, ФОКа, а также о реконструкции систем водоснабжения.
Как известно, на депрессивных в экономическом плане территориях, коей по определению является Ленский р-н, наиболее социально уязвимыми являются юные и пожилые жители. О них первых и забота.
К началу учебного года отремонтированы все школы Ленского района, включая Яренский детский дом. Кроме того, ремонтные работы были проведены в детских садах Яренска, Козьмино, Ирты, Усть-Очеи, Лены, Сойге, Лысимо и Литвино. Строители обновили около двух десятков образовательных учреждений.
В ближайшее время в селе Яренск будет возведена школа на 329 мест, а в Урдоме — больница и детский сад. Также планируется построить участок дороги на Котлас, закупить машины скорой помощи и коммунальную технику.
ООО «Технопарк» предоставил населению Ленского района возможность бесплатно пройти обследование и лечение в лучших медучреждениях Москвы. На сегодняшний день участниками соответствующей программы стали свыше 800 человек. При этом инвестор оплачивает не только само лечение, но и дорогу, питание, проживание, а также лекарства.
Чтобы воспользоваться медицинской программой «Москва — столица здоровья», необходимо лишь предоставить в больницу Яренска полис ОМС и документы, подтверждающие диагноз.
И о дорогах, еще одной болевой точке на теле России. На ремонт дорожного покрытия в Яренске было выделено 200 миллионов рублей. Помимо этого, большие объемы работ ожидаются в муниципальном образовании Урдомское. Там должны отремонтировать 14 километров дороги Урдома — Витюнино.
Кроме того, на ликвидацию незаконных мусорных свалок в Архангельской области потратят 206 миллионов рублей. Из этих денег уже освоено 184 миллиона 400 тысяч рублей: на них до конца года ликвидируют 77 несанкционированных свалок и вывезут 50 тысяч кубометров отходов для размещения на полигонах ТКО, внесенных в государственный реестр.
Общая же сумма инвестиций в экотехнопарк составит свыше 10 миллиардов рублей. Это 500 новых рабочих мест со средней заплатой 44 тысячи рублей в месяц и почти миллиард рублей налоговых поступлений в бюджет Архангельской области за первые шесть лет работы предприятия.